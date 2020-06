Iscrizioni scuola online a Genova: ecco come fare

Avete deciso di iscrivere vostro figlio a un asilo nido comunale, o a una delle scuole comunali di Genova, ma non sapete da dove cominciare?

Andiamo a vedere insieme quel che occorre fare.

Per chi ha un computer, è praticissima l'iscrizione online: in poco tempo e con pochi click, in qualsiasi momento, senza allontanarsi da casa o affrontare code interminabili, sarà possibile iscrivere il figlio.

Per quanto riguarda i nidi, è possibile collegarsi all'apposita sezione riservata alle iscrizioni online cliccando qui. Per leggere e scaricare i moduli, cliccare qui.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, è possibile collegarsi all'apposita sezione riservata alle iscrizioni online cliccando qui. Per leggere e scaricare i moduli, cliccare qui.