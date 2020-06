Diritto allo studio universitario: tutte le agevolazioni

A quanto ammontano e tasse regionali per il diritto allo studio universitario? E quali agevolazioni sono previste?

Gli importi della tassa regionale per il diritto allo studio, ai sensi della L.R. 22 del 27/06/2012, sono i seguenti:

Isee universitario sino a € 15.093,53 = tassa regionale diritto studio universitario € 120,00

Isee universitario da € 15.093,54 fino a € 30.187,06 = tassa regionale diritto studio universitario € 140,00

Isee universitario superiore a € 30.187,06€ = tassa regionale diritto studio universitario €160,00

La tassa regionale per il diritto studio universitario deve essere pagata entro i termini previsti dall’Università degli Studi di Genova e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica musicale e Coreutica aventi sede in Liguria.

Pagamento

Il pagamento deve essere effettuato:

dagli studenti che si iscrivono all’Università di Genova accedendo al portale www.studenti.unige.it/tasse/ dagli studenti che si iscrivono alle Istituzioni AFAM tramite:

• bonifico bancario sul conto CODICE IBAN IT 05D0760101400000066633892. Nella causale del bonifico deve essere indicato: pagamento tassa regionale per l’a.a…… cognome e nome studente, la denominazione dell’Istituzione AFAM;

• versamento sul CONTO CORRENTE POSTALE n. 66633892. Il versamento deve essere eseguito a nome dello studente indicando nella causale pagamento tassa regionale per l’a.a…… e la denominazione dell’Istituzione AFAM.

In caso di ritardo

Lo studente che effettuata il pagamento della tassa oltre i termini previsti dall’Ateneo o dalle Istituzioni AFAM è soggetto al pagamento della mora con le seguenti modalità:

dal 1° a 14° giorno di ritardo: 1/15 dell’importo dovuto per ogni giorno di ritardo

dal 15° giorno in poi: il 30% dell’importo dovuto

Il mancato pagamento della tassa regionale invalida l’iscrizione all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) con sede in Liguria.

Lo studente, per poter determinare l’esatto importo della tassa regionale da pagare, deve essere in possesso di una attestazione ISEEU 2019 (Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitario).

In mancanza dell’attestazione ISEEU al momento del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, l’importo da versare è fissato nella misura minima di € 120,00.

Borse di studio

Gli studenti che, avendo i requisiti per la partecipazione al concorso delle borse di studio bandito da ALiSEO, presentino domanda di borsa di studio on-line per l’ a.a. 2019/2020, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale e dai contributi universitari o AFAM.

Gli studenti iscritti all’Università degli studi di Genova devono pagare solo l’imposta di bollo di € 16,00 (che costituisce iscrizione), gli studenti AFAM devono rivolgersi alle singole Istituzioni per il pagamento di eventuali tasse di iscrizione.

Qualora tali studenti non risultassero idonei/beneficiari nelle graduatorie di borsa di studio dovranno pagare la tassa regionale e i contributi dovuti all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)

Rimborso della tassa regionale

Il rimborso spetta allo studente che

• risulta Idoneo/ vincitore della borsa di studio di ALiSEO;

• si laurea entro l’anno accademico di riferimento;

• non perfeziona l’ iscrizione all’anno accademico di riferimento;

• rinuncia agli studi entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento;

• effettua il trasferimento ad altro Ateneo/Istituzione entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento;

• effettua il versamento due volte per lo stesso anno accademico;

• effettua il pagamento in eccesso in rispetto al dovuto (es. dovuto € 140,00, pagato € 160,00);

• ha una disabilità pari o superiore al 66%.

RIMBORSO ANNI ACCADEMICI PRECEDENTI (UNIGE e AFAM)

Per richiedere il rimborso relativo agli anni accademici precedenti 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 è necessario compilare il modulo “rimborso tassa regionale”. Occorre però prima verificare di non avere già ricevuto il rimborso consultando gli elenchi (consulta la“pagina sms inviati”) ed eventualmente per maggiori informazioni contattare il Servizio Benefici Economici al numero 010 2491213 o scrivere a borsestudio@aliseo.liguria.it