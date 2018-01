Sicurezza sulla neve, il vademecum per sciatori e alpinisti

Ieri, domenica 21 gennaio 2018, è andata in scena la nuova edizione di "Sicuri con la neve", giornata nazionale di prevenzione contro gli incidenti in montagna tipici della stagione invernale, causati nella maggioranza dei casi da scivolate sul ghiaccio, valanghe e ipotermia. In 50 località montane di 15 regioni italiane, Club alpino italiano e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Sezione nazionale del CAI) hanno organizzato presidi dei percorsi scialpinistici ed escursionistici con la diffusione di utili consigli, stand informativi e campi neve con informazioni e dimostrazioni di ricerca e di autosoccorso in valanga.

I recenti episodi di cronaca

A tal proposito, anche considerando alcuni recenti fatti di cronaca come l'alpinista di Rapallo che ha perso la vita sulle alpi Apuane e lo sciatore che si è schiatato a Santo Stefano d'Aveto finendo all'ospedale di San Martino in codice rosso i temi sulla sicurezza per chi pratica sport invernali sono più che mai attuali, come ha ricordato il pressidente generale del Cai Vincenzo Torti: «Da tempo si parla di destagionalizzare la montagna, proponendo attività suscettibili di essere praticate lungo tutto il corso dell'anno. Attività che però espongono i frequentatori agli oggettivi pericoli dell'ambiente. Proprio per questo le giornate di prevenzione come "Sicuri con la neve" si inseriscono a pieno titolo nella concreta attuazione dei dettati statutari del Club alpino italiano e della sua Sezione Nazionale Cnsas, allo scopo dichiarato di sensibilizzare il maggior numero di persone a un avvicinamento all'ambiente montano, mai approssimativo, né superficiale».

«Di incidenti da valanga si parla molto - ha aggiunto il responsabile del progetto "Sicuri con la neve" Elio Guastalli - , forse perché le valanghe fanno fragore; ma noi vogliamo che non si perda l'attenzione anche per gli incidenti su cascate di ghiaccio, per l'ipotermia, per le scivolate su terreno gelato, perché, numericamente parlando, queste casistiche sono più preoccupanti delle valanghe. A volte si nota una certa superficialità nella preparazione personale, la montagna va frequentata in libertà ma con preparazione, grande consapevolezza e indispensabile prudenza».

Le regole sulle pista da sci

Vietato fermarsi dietro ai dossi, le curve cieche o al centro della pista perché crea un pericolo per lo sciatore che viene da monte Negli incroci sulle pista chi arriva dalla pista secondaria deve sempre dare la precedenza a chi arriva da quella principale e lo sciatore che sta a monte deve fare attenzione a chi lo precede Il casco obbligatorio per tutti i minori di 14 anni e per tutti quelli che entrano negli snow park Per chi non rispetta queste regole sono previste multe esattamente come sulla strada

Le statistiche internazionali

Le statistiche internazionali parlano chiaro. La probabilità di sopravvivenza, nel caso di seppellimento totale, in assenza di traumi importanti, è elevata entro 15 minuti (con il 92% di possibilità di ritrovamento in vita) e cala drasticamente del 62% dai 15 ai 35 minuti (solo 30% di possibilità di ritrovamento in vita). La principale causa di morte è l’asfissia, che supera il 50% dei casi nel seppellimento totale, da cui deriva l’importanza di proteggere le vie respiratorie durante la fase di travolgimento.

Sci alpinismo: prima di intrarendere una gita

Controllare che l’ARTVa (apparecchio di ricerca in valanga) abbia le batterie in carica. Controllare che la sonda da autosoccorso funzioni correttamente e che la pala sia in ordine. Ascoltare attentamente le indicazioni del Bollettino Nivo Meteorologico relativo alla zona ove si vuol fare la gita. Se la gita proposta è in altra nazione, prendere nota di quali sono i numeri telefonici di riferimento per allertare i soccorsi. Scegliere la gita adeguata alle condizioni meteo-climatiche e nivologiche, anche e soprattutto in base alla preparazione psicofisica di chi è nel gruppo.

Durante il percorso

Durante il percorso è importante valutare ogni singolo pendio che si attraversa, ed in caso di sospetto, eseguire un test di stabilità del manto nevoso. In caso di esito positivo del test (distacco su minima sollecitazione) ricordare che grandi alpinisti, ancora viventi, ripetono che "è meglio una amara rinuncia ad una dolorosa ritirata". Con la valanga non si scherza: se va male, raramente si torna vivi.

In caso di valanga