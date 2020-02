San Valentino 2020: gli eventi più romantici a Genova e provincia

È in arrivo la festa degli innamorati, San Valentino, e Genova e la provincia si riempiono di eventi adatti a tutte le coppiette.

Non solo, perché quest'anno il 14 febbraio cade di venerdì, e dunque si può stare alzati un po' più a lungo: l'ideale per una cena fuori al lume di candela (sapete che in città molti locali veg preparano menu appositi?), per una passeggiata in uno dei luoghi più romantici della città, o per un evento speciale.

A proposito di eventi, ecco alcune tra le manifestazioni più gettonate organizzate per il 14 febbraio 2020.

Cene romantiche

All'Acquario di Genova si terrà una cena esclusiva, immersi nella magia degli ambienti acquatici, con anche visita accompagnata alla struttura e drink nel Padiglione Cetacei.

Villa Serra di Comago, invece, aprirà per la prima volta le sue porte per una cena romantica pensata appositamente per San Valentino, immersi nell'arte e nella natura.

Al Castello D'Albertis visita guidata tra le meraviglie del castello e le imprese del capitano D'Albertis e cena romantica con due menu, di terra o di mare.

Attività

Nel Tigullio torna il tradizionale "Innamorati a Camogli" con offerte speciali nei ristoranti, mini-crociere, shopping e tante attività per le coppiette.

Al Porto Antico c'è lo sconto del 50% alla pista di pattinaggio su ghiaccio per tutte le coppiette, oppure sulla ruota panoramica si può prenotare la Cabina Vip con giri illimitati e spumante.

Gli innamorati possono inoltre visitare la Lanterna di Genova acquistando solo un biglietto anziché due.

All'Osservatorio Astronomico del Righi serata speciale sotto le stelle con storie d'amore e ossrervazioni al telescopio.

Al Lago delle Lame si festeggia per un weekend intero all'insegna del fantasy, tra storie e racconti, sfilate in costume, coreografie e tanto altro.

Teatro e musica

Al Politeama i giorni prima di San Valentino, il 12 e 13 febbraio, si ride con i Bruciabaracche che portano "Peace and love" e la loro personalissima visione dell'amore in scena. Il 14 invece c'è Nancy Brilli con "A che servono gli uomini?": un titolo provocatorio per uno spettacolo in scena proprio la sera di San Valentino.

Allo Stradanuova Teatro Auditorium va in scena "Hai detto trenta?", San Valentino anni '90 per tutti i trentenni, portato in scena dalle autrici del blog "I trentenni".

Al B-Club di Savignone per la festa degli innamoati tanta musica dal vivo con Mia e Luca Borriello.