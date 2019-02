San Valentino 2019: cosa fare e dove andare per il giorno più romantico dell'anno

Siete alla ricerca di un posto romantico dove portare la vostra dolce metà per San Valentino? Volete dichiarare il vostro amore o fare una dolce proposta magari al tramonto davanti a un panorama mozzafiato?

Certo, sono le intenzioni che contano, ma anche la scelta della location giusta (o dell'evento giusto) non guasta: abbiamo selezionato per voi sette tra i luoghi più romantici di Genova e dintorni, tutti da scoprire.

1- Boccadasse

Antico borgo di pescatori, mantiene ancora oggi immutato il suo fascino. Un vero piccolo paesino di riviera all'interno della città, tutto da esplorare, pieno di locali sul mare. L'ideale per una cenetta romantica o una passeggiata serale in coppia.

2- Porto Antico

Non solo Bigo e Magazzini del Cotone. Il Porto Antico è pieno di angoli romantici, da Calata Gadda con il suo panorama mozzafiato a Isola delle Chiatte, una tranquilla e originale terrazza sul mare. Oppure, volendo, il cinema, per un film romantico. Non basta? La pista di pattinaggio sul ghiaccio propone "Kiss on ice" con la promozione 2x1 per tutte le coppiette.

3- Passeggiata di Nervi

Quanti amori sono nati sulla passeggiata Anita Garibaldi, che offre tanti punti romantici, soprattutto al tramonto, e anche locali per bere e mangiare a picco sul mare.

4- Castello D'Albertis

Il castello propone un programma speciale per gli innamorati, che potranno godersi il panorama mozzafiato sulla città, dopo una visita guidata speciale e una cena romantica.

5- Innamorati a Camogli

È la "storica" kermesse di San Valentino della riviera, con il famoso piatto da collezione e offerte nei ristoranti, ma non solo: mercatini, concorsi, di tutto e di più per riscoprire Camogli attraverso la magia dell'amore.

6- I caruggi

Volete stupire la vostra dolce metà? Portatela a scoprire le numerose leggende legate alle storie d'amore tra i vicoli del centro storico. Ad esempio, chi sa cosa è successo in piazza dell'Amor Perfetto?

7- La Ruota Panoramica

Fa parte dell'area del Porto Antico, per il secondo anno: la Ruota Panoramica prevede una speciale offerta per gli innamorati, con il 50% di sconto su uno dei due biglietti.