Festa di San Patrizio a Genova e provincia tra birra, cibo e musica tradizionale irlandese

Cibo, musica e naturalmente tanta birra per la festa di San Patrizio (oppure St. Patrick's Day), patrono d'Irlanda, che ormai - come da tradizione - viene festeggiato nei pub di tutto il mondo. La data esatta di questa ricorrenza è il 17 marzo, che quest'anno cade di domenica, fornendo un'ottima scusa per festeggiare tutto il weekend.

Anche a Genova e dintorni i locali si sono organizzati e propongono varie alternative gastronomiche, tra degustazioni, piatti tipici irlandesi, musica e, ovviamente, tante proposte diverse nel campo della birra.

Vediamo alcuni tra gli appuntamenti più gettonati:

14-17 marzo: San Patrizio al Molly Malone's di Multedo tra cibo, birra e musica

15 marzo: San Patrizio al Blue Seagull Pub di Chiavari con tributo agli U2

15 marzo: Festa di San Patrizio tra birra e tributo alle grandi band irlandesi alla Tana dei Lupi

16 marzo: Party di San Patrizio alla Vinoteca Chiavari

16 marzo: San Patrizio al Poker d'Assi di Borzonasca

16 marzo: San Patrizio a tutto swing al Soul Note

16 marzo: Festa di San Patrizio al circolo Arci Virgola di Sestri Levante

16-17 marzo: San Patrizio allo Small Axe di Arenzano tra stufato, birra, musica e calciobalilla

17 marzo: Colazione "irlandese" per San Patrizio alla Scurreria