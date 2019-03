Le migliori sagre della primavera 2019 a Genova e provincia: dove e quando

Si avvicina la primavera, le giornate si fanno più lunghe e calde, e cresce la voglia di stare all'aperto a divertirsi e magari - perché no - mangiare un piatto delle specialità tipiche della nostra regione.

E proprio in primavera fioriscono le sagre e gli eventi gastronomici in tutto il territorio di Genova e provincia: andiamo a vedere insieme i più gettonati, per un gustoso elenco da segnare sul calendario.

Appuntamenti in ordine cronologico e in aggiornamento costante

30 giugno - Mezza Carolina Day ad Arenzano

26 maggio - Mangialunga a Fontanegli

25 maggio - Festa della Focaccia di Arenzano

25-26 maggio - Sagra della Focaccia al Formaggio di Sussisa

9-12 maggio - Slow Fish al Porto Antico

5 maggio - Mangialonga per i bricchi di Sori

3-5 maggio - Expo Cheese a Rossiglione

25 aprile - Mangialonga nel Golfo Paradiso

22 aprile - Pasquetta al Forte Geremia

29-31 marzo - Street Food Festival a Quinto

9 marzo - 100cene per Emergency