Quando zuppe e minestre diventano gourmet: 4 locali da provare a Genova

Genova scopre le zuppe, e lo fa passando attraverso alcuni locali che propongono ricette gourmet e innovative, buone da mangiare e belle da vedere: creme, vellutate, oppure con ingredienti in pezzi, speziate, di mare o di terra, per onnivori o vegetariani, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Sembra dunque definitivamente tramontata l'epoca in cui la zuppa era un ripiego per utilizzare gli avanzi, discendente diretto della cucina povera, poco amato e soprattutto poco proposto nei ristoranti. Insomma, il detto "o mangi la finestra, o giù dalla finestra" non è più decisamente di moda.

Certo, a Genova è sempre esistita la tradizione del minestrone alla genovese, famoso per quell'aggiunta di pesto che rende il piatto speciale, o della sbira, ma solo negli ultimi anni iniziano a comparire proposte un po' più variegate e ricercate nei menu, per non parlare di alcuni locali che si basano principalmente sulle zuppe, riproposte come piatti leggeri e gourmet, fatti con ingredienti originali e accostamenti particolari, e che strizzano sovente l'occhio a vegetariani e vegani.

Minestre dunque leggere e spesso adatte alla dieta veg, con ingredienti originali, del territorio oppure esotici, spesso una particolare attenzione alla qualità e al bio, e dal gusto sfizioso in modo da piacere a grandi e piccini.

Zupperie e locali che propongono zuppe e minestre a Genova

Anche a Genova si possono trovare diversi locali che si sono specializzati e fanno delle zuppe il loro piatto forte, o che comunque contengono diverse proposte nel menu. Vediamone alcuni:

Zupp - salita Coccagna 10R, Genova

Zazie - via di Ravecca 69 R, Genova

In Fusion - salita della Tosse 7R, Genova

Panegirico - via Colombo 56 R, Genova