I migliori ristoranti tipici di Genova secondo GamberoRosso

Piatti classici della cucina genovese, preparati seguendo rigorosamente le "ricette dei nonni", oppure rivisitati ma tenendo sempre d'occhio il rispetto per la tradizione: Gambero Rosso - famoso portale dedicato all'enogastronomia - è andato alla ricerca dei ristoranti tipici di Genova che non deludono mai.

E se preparare un piatto di trofie al pesto può sembrare semplice, i genovesi sanno che in realtà soddisfare i loro palati esigenti non è facile, soprattutto quando da generazioni i segreti della buona cucina si tramandano di padre in figlio.

E dunque dove poter riscoprire tutto il gusto della tradizione, assaggiando grandi classici (dalla semplice pasta al pesto ai ripieni, dal cappon magro ai ravioli, passando per mille altre specialità) ma senza correre rischi e, soprattutto, senza incappare in brutte sorprese? Gambero Rosso ha stilato una classifica dei migliori ristoranti tipici di Genova, eccola: