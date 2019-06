Cenare sul mare: 5 ristoranti da provare a Genova e dintorni

Andare a mangiare fuori, sì, ma in una location speciale, possibilmente sul mare. Adesso che l'estate è finalmente arrivata, Genova e la provincia si riscoprono ricche di ristorantini vista mare, a volte proprio a picco sugli scogli, altre volte addirittura in spiaggia. Locali dal belvedere molto suggestivo, adatti anche - perché no - a cerimonie e romantiche "proposte". Eccone alcuni, tutti da provare.

Vittorio al Mare

Belvedere Edoardo Firpo 1, Genova

Gli amanti della tradizione potranno mangiare piatti della cucina classica genovese in prima fila nel borgo di Boccadasse, con vista mare e spiaggia.

Bagni Medusa

Passeggiata Anita Garibaldi 27/A, Genova

Questo locale si trova sulla splendida passeggiata di Nervi, a picco sul mare, per godersi il panorama mangiando le ricette della cucina ligure.

Baia del Silenzio

Via Cappellini 9, Sestri Levante

Qui nelle giornate più belle si può anche cenare in spiaggia, o sulla terrazza. In alternativa, all'interno, è possibile godersi il panorama dalla vetrata.

Ristorante Orizzonte

Lungomare Bettolo 2, Recco

Cenare su una terrazza all'aperto con vista sul golfo di Recco è possibile in questo locale situato direttamente sul lungomare.

La Kascia

Lungomare Olanda (località Pizzo), Arenzano

Originale locale ricavato in una galleria della vecchia ferrovia, ma con tanto spazio all'aperto, tra terrazze e terrazzine a picco sul mare.