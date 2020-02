Sei locali in cui mangiare a Genova con 10 euro

Uscire a mangiare qualcosa a Genova con nel portafogli solo una banconota da 10 euro è possibile. E non parliamo del "solito panino", del piatto da mangiare di fretta in piedi o per strada, o di speciali formule valide solo per la pausa pranzo: andiamo dunque alla scoperta di sei locali in cui si può comodamente mangiare con 10 euro. Anche con bevande incluse (naturalmente dipende da cosa si sceglie di bere).

Nuovo Mercato del Carmine

piazza del Carmine

Dalla carne (con contorno) alla pasta fresca, passando per pinsa e altre portate, tutto a prezzi modici: basta scegliere e pagare, e si verrà serviti al tavolo.

Rooster

piazza Matteotti 41 R - via Fiasella 16-18 R

Con mezzo pollo - o il petto in piastra - è possibile mangiare con meno di 10 euro. I polli sono ruspanti e crescono in allevamenti italiani.

Strakkino

via alla Porta degli Archi 16/18 R

Soprattutto moreskine e taskine partono da 5 euro, con l'obiettivo di proporre prodotti della tradizione ligure (e non) in modo originale.

MOG - Mercato Orientale Genova

via XX Settembre 75

Ogni locale propone piatti differenti: dai taglieri ai primi, dai secondi all'etnico. A seconda della scelta, si può mangiare stando sotto i 10 euro.

Piero Modo 21

via Murcarolo 67

A seconda del piatto scelto, c'è una varietà abbastanza ampia di primi e di secondi che permette di stare sotto i 10 euro.

Jalapeño

via della Maddalena 52 r

Questo locale è adatto a chi ama le tapas, con porzioni che partono da 1,50 euro per assaggiare un po' di tutto.