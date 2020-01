Senza glutine ma con gusto: i migliori ristoranti "gluten free" di Genova, la guida 2020

Per le persone affette da celiachia per fortuna andare a mangiar fuori è sempre meno un problema, grazie ai tanti ristoranti che propongono piatti "gluten free".

È in aumento infatti il numero dei locali che riservano particolare attenzione anche a chi - per motivi di salute - è costretto a mangiare senza glutine, senza rinunciare alla qualità e all'originalità dei piatti.

Insomma, mangiare senza glutine ma con gusto è possibile, e Genova non fa eccezione.

Andiamo a vedere allora, secondo TripAdvisor, i cinque migliori ristoranti di Genova segnalati per la loro particolare attenzione alla cucina "gluten free".

1- Le Mura di Malapaga

via del Molo 57

Definito dagli utenti come un vero "must have" per carnivori, tra variegate scelte di carne, piatti tipici e vino in botte.

2- Settepolpette

piazza della Raibetta 9/11R

Polpette per tutti i gusti in questo locale che offre opzioni gluten free, per carnivori, per vegetariani e vegani. Insomma, di tutto e di più.

3- Santamonica

Lungomare Lombardo 27

Classico ristorante con terrazza in riva al mare. Per gli utenti la specialità è il pesce fresco con molti altri piatti sfiziosi.

4- Josna Ristorante Indiano

via di Porta Soprana 31 R

Cucina asiatica che offre anche alternative senza gluitne, per vegani e vegetariani, con raffinatezza e cura dei dettagli.

5- Ristorante San Giorgio

viale Brigata Bisagno 69 rosso

Ambiente raffinato, di classe e con un buon servizio secondo gli utenti di TripAdvisor; anche qui si trovano proposte gluten free ma anche per veg.