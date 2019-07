Mangiare sul mare: secondo Forbes in Liguria due ristoranti tra i più belli d'Italia

Sappiamo che a Genova e dintorni ci sono ristoranti davvero speciali in cui mangiare sul mare, con una splendida vista oppure direttamente sulla spiaggia.

D'altronde lo dice anche Forbes Italia, che ha elencato i 9 locali vista mare più belli d'Italia per l'estate 2019 e - nella classifica della giornalista Roberta Maddalena - compaiono ben due ristoranti in Liguria.

Spiccano, su tutti, i bagni Medusa di Genova, sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi: sono tra i più antichi stabilimenti balneari della Superba e sulla suggestiva terrazza - riportata nella foto - i clienti possono gustare i piatti tipici della cucina ligure nonché una selezione di vini scelti tra le etichette più note. Insomma, anche per la posizione tra la riviera e la città, e per le bellezze naturali come una bellissima "piscina naturale" tra gli scogli che rende l'acqua ancor più cristallina, un perfetto connubio tra il centro città e la tranquilla riviera del levante ligure.

Il secondo ristorante sul mare da non perdere è "Il Cappero" di Borgio Verezzi, nel savonese. Da una parte c'è il bar Terrazze che offre aperitivi e drink sulle terrazze affacciate sul golfo, e dall'altra il ristorante con un'altra ampia terrazza.

Ecco gli altri locali italiani finiti nella classifica di Forbes:

- Il Clandestino (Portonovo, Ancona)

- Al Trabucco (Punta San Nicola Peschici, Foggia)

- La terrazza sul mare (Siracusa)

- Capo La Gala (Napoli)

- Torre Saracena (Capri)

- Ristorante Lido 84 (Gardone Riviera)

- 'A Fenestrella (Napoli)