Pinsa, un'ottima alternativa alla pizza: 7 pinserie da non perdere a Genova

Cosa prendiamo quando vogliamo andare fuori a mangiare, possibilmente senza spendere molto, con la voglia di qualcosa di veloce, sfizioso, croccante, leggero e con ingredienti preferibilmente gourmet, un "jolly" che accontenta tutti o quasi? Una volta la risposta sarebbe stata scontata, la pizza. Oggi invece sta spopolando in tantissime pizzerie e ristoranti una nuova alternativa, la pinsa.

La vediamo spesso presentata nei piatti con la forma ovale, più allungata rispetto alla classica pizza rotonda, e spesso la pasta è più croccante.

Ma cos'è esattamente, in cosa è diversa rispetto alla pizza e perché piace a tutti?

Cos'è la pinsa?

La pinsa, originazia della regione del Lazio, nasce come focaccia salata, piatto già noto e apprezzato fin dai tempi dell'antica Roma. Viene utilizzata sia per accompagnare i taglieri di salumi e formaggi, sia come un vero e proprio pasto unico, condita come la pizza.

Il nome, sebbene assomigli al piatto napoletano conosciuto in tutto il mondo, non deriva dalla parola "pizza" bensì da "pinsare", dal latino "pinsere", che vuol dire "allungare", proprio a causa della sua forma ovale. La pasta infatti viene stesa e allungata, prima della cottura.

Ma non è l'unica cosa che la distingue dalla pizza: la pinsa ha anche un tipo di impasto diverso, con un mix di farine di miglio, orzo e farro, e l'aggiunta di sale ed erbe aromatiche. Viene utilizzato anche lievito in pasta madre e un alto contenuto di acqua, e viene lasciata lievitare per un tempo molto lungo, per questo risulta molto digeribile ed è particolarmente apprezzata.

La sua origine laziale, in più, fa sì che nei ristoranti spesso venga condita in maniera originale e diversa rispetto alla pizza (ad esempio è molto diffusa la pinsa cacio e pepe).

Dove mangiarla a Genova? 7 pinserie da non perdere

Ecco 5 tra i migliori locali che si sono specializzati nella pinsa a Genova:

Antica Vaccheria Pinseria - via Bertani 20, Genova

Pinsotto - via Caboto 2, Genova

Pinseria Genova Sivori - salita di Santa Caterina 48/R, Genova

NICS - via Giordano 10, Genova

Pinsaccio - via dei Giustiniani 7/9 r, Genova

Pizzeria Pinseria 23 Febbraio - via della Libertà 92/R, Genova

Dallorso il Paradiso della Pinsa - via San Bernardo, Genova