Grigliate e barbecue, 5 ristoranti da non perdere a Genova

Bistecche, che passione: questa guida è dedicata a tutti coloro che non sanno rinunciare alla carne alla griglia.

Hamburger, costine, bistecche, salsiccie: tutti i carnivori sanno però che ci vuole una certa tecnica per grigliare la carne al meglio. Non deve essere troppo cotta nè troppo bruciata, non deve essere asciutta nè insipida. Insomma, non è proprio da tutti preparare una buona grigliata.

E allora andiamo a vedere quelli che sono - secondo gli utenti del popolare sito di recensioni TripAdvisor - i 5 ristoranti da non perdere a Genova per tutti gli amanti del barbecue.

1- Bella Vida

Corso Italia 32 R, Genova

Questo ristorante brasiliano propone carne di tutti i tipi con svariati contorni, cotta al punto giusto in un'atmosfera caratteristica a un passo dal mare.

2- Le mura di Malapaga

Via del Molo 57, Genova

Il ristorante è sempre pieno (meglio prenotare prima) grazie alla gentilezza del personale e all'ottima carne servita con buoni contorni e vini, e prezzi onesti.

3- Osteria Gigino

Via Romana della Castagna 27/r, Genova

Menu ottimo e porzioni molto abbondanti, con un'ampia varietà di carne. I cavalli di battaglia sono la fiorentina e la costata "Tomahawk".

4- Capricci

Via Felice Cavallotti 81 r, Genova

Fiorentine, tagliate, grigliate miste, insomma carne a 360 gradi con materie prime di alto livello e cottura perfetta. Disponibili spesso sfiziosi fuori menu.

5- La locanda in centro

Via Fiasella 70, Genova

Offre portate di carne di tutti i tipi, ma sono disponibili anche piatti della cucina tradizionale genovese, con prezzi validi e ottima carta vini.