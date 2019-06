Ristoranti brasiliani, i 5 più gettonati di Genova: la guida 2019

Dalla feijoada (il piatto nazionale a base di fagioli neri) al churrasco (il tradizionale "spiedone"), dalla cachaca alla caipirinha, passando per esperimenti che mischiano ie specialità, come il brazilian sushi: mangiare brasiliano a Genova è più facile che mai, con i tanti ristoranti tematici nei vari quartieri della città.

Per spezzare un po' la monotonia e assaggiare qualcosa di diverso, ecco i migliori ristoranti brasiliani a Genova secondo gli utenti del popolare sito di recensioni TripAdvisor:

1- Bella Vida

Corso Italia 32 R

Ospitalità e genuinità brasiliana doc, secondo gli utenti del sito di recensioni: qui si possono assaggiare davvero tanti tipi di carne con salsine e prodotti tipici.

2- Caipikanas Brazilian Restaurant

Via Smirne 6R

Gentilezza, prezzi onesti e qualità delle proposte, per un ristorante che cucina anche per celiaci: qui, per molti utenti TripAdvisor, si va per assaporare la vera cucina brasiliana.

3- Rio Samba Churrascaria

Via XII Ottobre 126/128 R

Ottimo cibo in questo locale molto ben arredato che fa della carne il vero piatto forte con parecchi tagli disponibili, anche se per gli utenti non è propriamente a buon prezzo.

4- Makinho Brazilian Sushi

Piazza Henry Dunant 4

Forse non tutti sanno che il Brasile è il paese che accoglie il maggior numero di immigrati giapponesi: è nato così il sushi brasiliano, con combinazioni che rendono il pesce crudo sfizioso ed esotico.

5- Rodizio Brasileiro

Via Paolo Giacometti 36 R

Tipico ristorante brasiliano con intrattenimento musicale e di ballo, arredamento a tema, prezzo fisso a mezzogiorno e alla carta di sera. Possibilità anche di fare l'aperitivo.