Pizzerie, eccone 5 da non perdere a Genova: la guida 2020

Torna l'estate e torna la voglia di uscire e, perché no, di concedersi una pizza, magari insieme ai propri cari. E sono molte le pizzerie aperte in città, con tutte le regole di sicurezza per contrastare il contagio da coronavirus, sia che si voglia sedersi ai tavoli, sia che si preferisca la consegna a domicilio o il take away.

Vediamo le 10 migliori pizzerie segnalate da TripAdvisor a Genova, dove - secondo le valutazioni degli utenti - è possibile gustare una pizza con la "P" maiuscola:

1- PizzaPoint

via Montevideo 9 Rosso

010 315193

Giudicta da molti come la migliore pizza di Genova, fa degli ingredienti di qualità il suo punto forte. Oltre la pizza, propone anche farinata e dolci.

2- La Pizza di Egizio

via Bolzano 2/4Ar

010 372 5384

Definito come il "tempio" della pizza sottile, con prodotti scelti con cura e qualità. Durante l'emergenza Covid-19 si è reinventato proponendo anche servizi originali come "JustEgi".

3- Le Pizze di Koppa

viale Villa Gsvotti 88

010 600 1019

Ingredienti originali e di qualità, con una vasta scelta nel menu e negli impasti, farciture abbondanti e affettati tagliati direttamente sul momento sulla pizza. Propongono anche dolci.

4- Buratto

via di Porta Soprana 61R

392 976 8530

Punto di ritrovo per gli amanti della pizza al taglio in pieno centro, è famoso per le sue varianti sfiziose e originali. con ingredienti di qualità e particolari.

5- La Funicolare

corso Magenta 29/R

010 251 3286

La pizzeria è una tra le più famose a Genova, conosciuta per l'impasto soffice e digeribile, e per gli ingredienti di qualità e che seguono le stagioni.