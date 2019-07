Piscine estive a Genova: 10 strutture da non perdere per divertirsi come al mare, rimanendo in città

Può capitare, d'estate, di voler andare al mare anche laddove la spiaggia non c'è, o non c'è più (magari scomparsa per lasciare spazio al porto). Oppure può capitare di voler andare a prendere un po' di sole, concedendosi anche un tuffo, in un posto meno affollato della spiaggia, senza sabbia che si infila nei vestiti e nelle borse.

Per questo anche a Genova - seppur sia una città di mare in cui le spiagge non mancano - ci sono parecchie piscine che, se d'inverno rimangono aperte eslusivamente per fare sport, d'estate ampliano la loro offerta proponendosi come vere e proprie alternative agli stabilimenti balneari sulla costa, con sdraio, libera balneazione, eventi per bambini e corsi di fitness in acqua.

Oltre il prezzo giornaliero, moltissime strutture offrono abbonamenti, tessere ingressi e agevolazioni per chi vuole tornare più di una volta.

Vediamo le 8 (+2) principali:

Piscine di Albaro

Piazza Henry Dunant 4/22, Genova

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20,30, sabato e domenica dalle 8,30 alle 19.

Prezzi: giornaliero 13 euro, ridotto 11 euro, mezza giornata 10 euro

Piscina Porto Antico

Piazzale Luigi Durand de la Penne, Genova

Orari: 9-19

Prezzi: giornaliero 8,50 euro, ridotto 7,50 euro, mezza giornata 7 euro

Piscine Sciorba

Via Adamoli 57, Genova

Orari: dal lunedì al venerdì 6,30-21 - Sabato e domenica 8-18

Prezzi: giornaliero 8 euro, ridotto 6 euro, mezza giornata 6 euro

Crocera Stadium

Via Eridania 2, Genova.

Gestisce anche le piscine estive di Torriglia (piazza Posteggio 9) e di Casanova di Rovegno.

Orari: 10-18

Piscine di Pra'

Via Pra' 43, Genova

Orari: lunedì 6-21, martedì 7-20, mercoledì 6-20, giovedì 7-21, venerdì 6-20, sabato e domenica 8-20

Prezzi: giornaliero 12 euro, ridotto 9 euro

Sporting Club Genova

Via Pini 3, Genova

Orari: 10-19

Foltzer

Piazzale E. Guerra 1, Genova

Orari: da lunedì a venerdì 7,15-21,30 - Sabato 8-18,30 - Domenica 8,45-13,30 (agosto chiuso)

Piscine di Sestri

Via Borzoli 21, Genova

Orari: da lunedì a venerdì 7-20 - Sabato e domenica 8-20

Prezzi: giornaliero 12 euro, ridotto 10 euro