Pasqua in Liguria: 3 piatti della tradizione

Siamo entrati ormai nella settimana delle celebrazioni dei riti pasquali, e con essi anche quelli legati alla tradizione culinaria. Seppur quest'anno sarà una Pasqua tra intimi, intimissimi, ognuno confinato tra le proprie mura domestiche a causa dell'emergenza da Covid-19 che sta attanagliando nella sua morsa tutto il Paese, non mancherà chi dedichera il tanto tempo a disposizione per la preparazione dei piatti tipici di questa festività.

La Pasqua è un momento centrale nella cultura religiosa, popolare e anche gastronomica: non c’è da stupirsi quindi se il cibo e i riti ad essa connessi hanno un ruolo importante nella sua celebrazione anche in Liguria.

Ma quali sono le tradizioni culinarie pasquali liguri più famose, da provare a cucinare a casa in questo momento di emergenza?

Il piatto per eccellenza è la Torta Pasqualina, che rappresenta al meglio la primavera grazie all'utilizzo delle erbe fresche. Le uova intere, la sfoglia e la prescinseua poi fanno il resto.

Ma non dimentichiamo l'agnello, che così come in tutta Italia anche a Genova viene servito in tavola domenica a pranzo: tra le ricette più tipiche, quella di agnello e carciofi e agnello in fricassea.

E per finire ci sono i cavagnetti ("piccoli cestini"), realizzati con pasta frolla che racchiude un uovo intero, a volte colorato: sono gli antenati dell'uovo di Pasqua di cioccolato che si usa tanto oggi. Una volta, venivano regalati ai bambini, per la merenda di Pasquetta.