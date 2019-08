Sushi a Genova: 4 ristoranti con menu "alla carta" (non all you can eat) da provare

Gli amanti del sushi generalmente si dividono in due grandi gruppi: quelli che sono disposti a mangiare bene spendendo poco, magari più volte al mese, generalmente affidandosi agli all you can eat per scoprire anche le varie differenze tra i vari piatti, e quelli che invece - senza nulla togliere al menu a prezzo fisso - sanno già dove dirigersi e preferiscono proposte più originali unite ad ambienti più "chic". In questo caso si va magari al ristorante meno spesso ma ci si concede qualche spesa in più per apprezzare quelle che vengono offerte come vere e proprie "esperienze sensoriali".

Per questa seconda categoria di clienti ci sono i sushi "alla carta". Niente all you can eat, qui funziona come in un qualsiasi ristorante italiano: bisogna scegliere i piatti sul menu, e poi ordinare al tavolo. Alla fine, si paga quel che si è mangiato.

Anche a Genova ci sono sushi che hanno preferito puntare sull'esclusivita di ambienti e ingredienti, e che non offrono l'all you can eat ma in cambio si propongono di regalare esperienze "slow", con tutto il gusto del pesce crudo gourmet.

Ecco alcuni tra i principali consigliati da TripAdvisor:

1- Broadside Sushi Concept Genova

Via XII Ottobre 27-31 r, Genova

Per questo locale che esiste da molti anni la parola d'ordine è sempre stata "qualità". Da molti definito il miglior sushi di Genova.

2- Kapperi

Vico dei Lavatoi 6/r, Genova

Un buon connubio tra la cucina e il crudo di pesce italiani, e il sushi giapponese, per accontentare proprio tutti i palati.

3- Zushi

Piazza Raffaele Rossetti 12 R, Genova

Per gli utenti di TripAdvisor il locale offre proposte diverse dal solito, abbinamenti inconsueti e buonissimi, e spesso anche musica dal vivo.

4- Makinho

Piazza Henry Dunant 4/20 b, Genova

Il sushi incontra la cucina brasiliana e nascono originali piatti con abbinamenti fuori dal comune che uniscono due culture culinarie diverse.