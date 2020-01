I migliori ristoranti sushi all-you-can-eat di Genova: la guida 2020

Anno nuovo, vita nuova: e se vi siete promessi - come capita sovente a inizio gennaio - di mettervi a dieta, avete dalla vostra parte un alleato: il sushi.

Facendo un po' di attenzione alla quantità e agli ingredienti, questo cibo di origine giapponese è ipocalorico e leggero. Ovviamente, prima di ordinare, bisogna leggere bene gli ingredienti dei singoli piatti: a poco serve cercare di stare a dieta se si ordinano uramaki con fritto o maionese, o se si accompagna tutto con tempura o altre prelibatezze decisamente più caloriche. Largo, invece, a piatti semplici e leggeri come sashimi, nigiri, e comunque a quelli che non hanno ingredienti "pesanti".

Oltre a essere indicato per chi è a dieta, il sushi è anche un ottimo alleato del portafogli: i numerosi ristoranti con formula all-you-can-eat permettono di spendere un prezzo fisso e di poter assaggiare un po' di tutto. Una buona scusa per passare una serata fuori in compagnia degli amici anche quando si è a dieta, con la complicità di prezzi "piccoli".

A Genova ci sono molti sushi all-you-can-eat sia a pranzo sia a cena, vale a dire che si paga un tot e si possono prendere tutte le portate che si vogliono, o quasi. Vediamo i migliori proposti da TripAdvisor, seguendo le valutazioni degli utenti (nei prossimi giorni uscirà la guida 2020 ai migliori sushi NON all-you-can-eat):

1. X-Sushi

Via XII Ottobre 196

Locale in pieno centro, a due piani e con spaziose vetrate su piazza Corvetto, offre un'ampia varietà di sushi e di piatti della cucina cinese. Secondo molti utenti, il migliore di Genova.

2. Sen Sushi & Noodles

Via Antonio Gramsci 8

Non lasciatevi ingannare dall'esterno del locale, forse un po' spartano: sono tanti i clienti che rimangono piacevolmente sorpresi per la qualità delle proposte che passano anche sul classico "rullo".

3. Ristorante Mio

Salita San Matteo 25 R

A due passi da piazza De Ferrari e dunque in pieno centro, anche questo ristorantre è giudicato con punteggi molto alti da parte degli utenti di TripAdvisor.

4. Yoshi

Via Brigata Liguria 72 R

Praticamente di fronte al Museo di Storia Naturale, servizio buono e ampia scelta di piatti per questo all-you-can-eat a due piani.

5. Yume

via Rimassa 96 R

Il menu si rinnova con portate particolari unite a grandi classici, con servizio veloce e arredamento "caldo" in stile orientale.