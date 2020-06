Genova, i 10 migliori ristoranti che fanno consegna a domicilio

Cambia il modo di andare al ristorante, in tempi di coronavirus, con le specialità culinarie che raggiungono i clienti a casa.

Sono aumentati durante il lockdown i locali che effettuano le consegne a domicilio, e in molti hanno deciso di tenere anche dopo questo servizio aggiuntivo per chi non se la sente ancora di uscire e sedersi ai tavolini.

E i servizi web si organizzano di conseguenza: il famoso portale TripAdvisor ha aperto una sezione dedicata ai locali che consegnano a domicilio. E dunque, al netto delle pizzerie che consegnavano a casa già prima, perché non provare un servizio diverso dal solito, con i propri piatti preferiti usciti direttamente dalle cucine dei ristoranti che si sono ingegnati per proporsi ai clienti in modo diverso?

Vediamo i migliori, sempre secondo TripAdvisor:

1- Al Marmo

Via Cerruti 19

010 653 3309

Tra le specialità proposte in questo ristorante di Sestri Ponente, piatti coem carne cruda di fassona con cipolle caramellate e senape al miele, ravoli croccanti su stracciatella e aceto balsamico, e tanto altrio.

2- Groove

Via ai Quattro Canti di San Francesco 32 R

320 429 3658

Dagli hambuger agli hot dog, dalla tagliata ai fiori di cipolla, passando per carote al bourbon e mix di fritti: questo locale "all'americana" consegna anche a casa.

3- Habanero

Via Trento 79/75

010 362 4574

Per sentirsi, per una sera, in Messico anche a casa propria: dai bufalo wings al potato skin, dalla vaca loca al pollo del sol, passando per i tres leches e altre specialità della cucina messicana.

4- Broadside Sushi Concept

Via XII Ottobre 27-31R

010 595 9368

Il ristorante, definito da molti il miglior sushi bar di Genova, è già tra i locali più "instagrammati" della città. Non è all-you-can-eat e offre un servizio, secondo la clientela, puntuale e preciso.

5- Soho

Via al Ponte Calvi 20r

010 869 2548

Calamari novelli con pesto su schiacciata di patate, trilogia di tartare del giorno con filetti di agrumi, polpo croccante su verza con cipolla caramellata sono solo alcuni dei piatti forti di questo famoso ristorante specializzato in pesce.

6- Ristorante Indiano Bombay Tandoori

Via Caffa 7/R

010 310 6190

Tutto il gusto della cucina indiana - compresi piatti vegetariani e vegani - anche a casa, tra mix tandoori, pakora, curry, halwa e tante altre specialità.

7- Strike

Vico Gattilusio 4r

010 098 5919

Hamburger di buona qualità e porzioni - a dire dei clienti - superiori alla media per questo ristorante all'americana che effettua consegne anche a casa, tra panini, patatine e altre speciaità.

8- O Boteco do Bonde Amarelo

Via San Luca 42R

010 455 2994

Il primo ristorante portoghese di Genova porta a casa i sapori del bolinho, dell'empada di pollo o gamberi, del caldo verde, della queijadinha, del bacalao, e tanto altro.

9- Locanda Antichi Sapori

Via Giuseppe Casaregis 52/R

010 588543

Piatti di pesce e di carne della tradizione ligure, dai ravioli au "tuccu" ai calamari grigliati, dai classici pansoti al sugo di noci al brandacujun.

10- Cottura9'

Via Forte San Giuliano 2/R

391 405 7625

Piatti della cucina mediterranea e ligure reinventati con fantasia, e un servizio di consegna a domicilio - a detta dei clienti - preciso e puntuale, con porzioni portate nelle case dei clienti ancora calde.