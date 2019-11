Guida ai Mercatini di Natale 2019: le idee regalo più originali a Genova e provincia

Che vendano prodotti di artigianato, gastronomia, sartoria o oggettistica, la parola d'ordine è "originalità". Stiamo parlando dei Mercatini di Natale, tradizione che va aumentando di anno in anno con il fiorire di eventi che propongono bancarelle per tutti i gusti, a Genova e in provincia.

Un'occasione per andare a caccia di idee regalo diverse dal solito, ma anche per uscire di casa e passare una giornata un po' diversa, immersi nello spirito natalizio, con gli stand o le tradizionali casette in legno. Quest'anno poi ci sono alcune novità: c'è chi torna alle origini, come il Mercatino di San Nicola che quest'anno viene allestito nuovamente in piazza Piccapietra, e chi invece sceglie di innovarsi, come Natalidea che diventa un mercatino a tutti gli effetti - con tanto di casette tipiche - al Porto Antico.

Vediamo i principali Mercatini di Natale a Genova e dintorni (articolo in aggiornamento costante):

7-22 dicembre - Natalidea al Porto Antico

1-24 dicembre - Fiera del Libro in Galleria Mazzini

1-24 dicembre - Mercatino di Natale in piazza Matteotti

1-24 dicembre - Fiera di Natale in piazza della Vittoria

1-23 dicembre - Mercatino di San Nicola a Piccapietra

1 dicembre - Christmas Bazaar dell'American International Women's Club al Porto Antico

1 dicembre - Mercatini di Natale in Villavecchia a Ronco Scrivia

24 novembre - Mercatino di Natale di San Quirico