Pausa pranzo a Genova: 5 locali da non perdere

Il tempo è poco, ma la voglia di qualcosa di buono (e di sano) è tanta: dove andare in pausa pranzo a Genova?

In centro ci sono diversi locali che offrono proposte alternative e sfiziose, tra tradizione e innovazione, per coccolare i clienti anche in pausa pranzo, e per non accontentarsi della "solita" insalata o del tramezzino mangiato alla velocità della luce.

Ecco cinque locali che, secondo il popolare sito di recensioni TripAdvisor, vale proprio la pena visitare:

Zimino

Vico delle Scuole Pie 4 R, Genova

Piatti della tradizione genovese, formule semplici e un servizio veloce, adatto anche e soprattutto alla pausa pranzo. Propone anche piatti d'asporto.

Strakkino

Via alla Porta degli Archi 16 r, Genova

Locale moderno che propone principalmente pizze, focacce al formaggio, schiacciate e taschine, sì, ma con varianti originali, ingredienti selezionati e gourmet.

Panino Marino

Piazza Caricamento 65 R, Genova

Panini ma anche fritture e street food legato al mare in questa paninoteca che usa il pesce come materia prima principale. Porzioni abbondanti e ingredienti gourmet.

Il Fabbro

Vico al Campanile delle Vigne 17/19, Genova

Immerso nel centro storico e nelle sue bellezze, il locale propone piatti tipici liguri e italiani impiattati con cura per una pausa pranzo rapida all'insegna della tradizione.

La Toasteria

Piazza di Sarzano 1, Genova

Non il solito toast in questo locale adatto per spuntini e pause pranzo fugaci a due passi dal centro storico, con proposte gourmet e accostamenti particolari.