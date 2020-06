Sindacato Uil a Genova: sede, orari e informazioni

L'Unione Italiana del Lavoro (Uil) è una confederazione sindacale italiana.

La sua nascita è avvenuta per tappe, ed è frutto sia delle scissioni generate dalla Cgil unitaria, sia dei rimescolamenti politici in seno ai partiti politici italiani nel primo dopoguerra repubblicano, in particolare nell'area socialista.

I contatti a Genova

