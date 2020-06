Centri servizi per l'immigrazione a Genova

Genova si sta caratterizzando sempre di più in questi anni come una città multiculturale.

La presenza di cittadini stranieri è cresciuta progressivamente a partire dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso ed oggi i residenti non aventi la cittadinanza italiana sono oltre 50.000 (la comunità più numerosa, fin dal 1999, è quella ecuadoriana dopo un lungo predominio di quella marocchina).

E in città sono sorti diversi centri servizi in grado di fornire informazioni circa la possibilità di svolgere corsi di formazione e anche in grado di orientare le persone verso le reali possibilità di inserimento sul mercato del lavoro. Nonché importanti progetti per l'integrazione e l'inclusione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco alcuni siti con informazioni utili sui servizi offerti a Genova: