Tutto sui centri di impiego: servizi, sedi e orari a Genova

I Centri per l’impiego sono il punto di riferimento per l’incontro tra chi offre e chi cerca lavoro. Per favorire l’occupazione e lo sviluppo nel nostro territorio, i centri forniscono informazioni e servizi gratuiti alle persone e alle imprese, con particolare attenzione per chi ha più difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro.

14 centri in tutta la Liguria

In tutto il territorio ligure sono a disposizione quattordici centri. Quattro sono a Genova e uno a Chiavari per la zona del Tigullio. A Levante vi sono due centri, alla Spezia e a Sarzana. A Ponente, i CpI sono a Savona, Albenga e Carcare e ad Imperia, Ventimiglia, Sanremo. In alcune sedi (per esempio a Genova nella sede dei Centri CentroLevante e Tigullio) è possibile rivolgersi anche al Collocamento mirato, che offre un servizio rivolto a persone con disabilità o appartenenti a categorie protette, che desiderano entrare nel mondo del lavoro e alle aziende che sono interessate a inserirle nel proprio organico.

Per accedere ai servizi di politica attiva del lavoro dei Centri per l’impiego è necessario registrarsi sul portale MiAttivo (miattivo.regione.liguria.it), realizzato dalla Regione Liguria.

Come funzionano i centri per l'impiego

Viene effettuata una prima analisi delle richieste e dei bisogni del disoccupato, in modo da fornirgli una prima informazione di carattere generale ed indirizzarlo verso uno o più servizi specifici in coerenza con le sue scelte e le sue aspirazioni.

L'Anagrafe del lavoro poi è il punto d’incontro fra la funzione amministrativa del Centro per l’Impiego e la prima lettura degli obiettivi professionali del lavoratore. Il servizio svolge tutte le attività legate alla certificazione, alla registrazione e all’aggiornamento della sua condizione occupazionale.L’anagrafe del lavoro offre i seguenti servizi:

accoglimento e formalizzazione della dichiarazione di immediata disponibilità ad attività lavorativa;

inserimento dei dati personali nell’anagrafe dei lavoratori;

verifica e aggiornamento della situazione occupazionale del lavoratore (Scheda Anagrafico Professionale).

Il servizio ha inoltre l’obiettivo di raccogliere, organizzare ed erogare informazioni aggiornate e puntuali sulla base del bisogno espresso dall’utente. Le informazioni sono erogate direttamente dagli operatori o sono direttamente fruibili dall’utente nei locali del Centro per l’Impiego (esposizione in bacheche, opuscoli, supporti informatici informativi, portale del lavoro provinciale). Le informazioni possono riguardare:

le opportunità formative

le opportunità di lavoro

i concorsi pubblici

strumenti e informazioni per la ricerca attiva del lavoro

le principali normative sul lavoro.

I centri per l'impiego a Genova

Centro per l’impiego Genova Centro

Via Cesarea, 14 Genova Tel. 010 2893100

E-mail: cpi.genovacentro@regione.liguria.it

Orari di apertura al pubblico:

Dal lun. al ven. ore 8:30 - 12:30



Centro per l’impiego Ponente

Via Muratori, 7 16152 Genova

Tel. 010 2893187 - Fax 010.2893180

E-mail: cpi.medioponente@regione.liguria.it

Orari di apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì ore 8:45 - 12:45

CON ALLERTA METEO ARANCIONE E ROSSA IL CPI E’ CHIUSO AL PUBBLICO come stabilito dalla D.G.R. 163/2017

TUTTI GLI APPUNTAMENTI FISSATI SONO DA RITENERSI DISDETTI e gli utenti verranno ricontattati dagli operatori

Centro per l’impiego Val Bisagno

Via Adamoli 3A nero 16138 Genova Tel. 010 2893206 - Fax 010.289.3214

E-mail: cpi.valbisagno@regione.liguria.it

Orari di apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30

Martedì e giovedì aperti al pomeriggio su appuntamento dalle 14,15 alle 16,15



Centro per l’impiego Val Polcevera

Via Teglia, 8A 16161 Genova Tel. 010 2893270 - Fax 010.289.3266

E-mail: cpi.valpolcevera@regione.liguria.it

Orari di apertura al pubblico:

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45

Martedì e giovedì pomeriggio solo su appuntamento



Centro per l’impiego Chiavari

Viale Millo, 13B 16043 Chiavari (Ge) Tel. 010 2893312 - Fax 010 2893301

E-mail: cpi.tigullio@regione.liguria.it

Orari di apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 12:30

Martedì e Giovedì pomeriggio solo su appuntamento ore 14:30 – 16:00

CON ALLERTA METEO ARANCIONE E ROSSA IL CPI E’ CHIUSO AL PUBBLICO come stabilito dalla D.G.R. 163/2017

TUTTI GLI APPUNTAMENTI FISSATI SONO DA RITENERSI DISDETTI e gli utenti verranno ricontattati dagli operatori



Collocamento Mirato - Genova

Sportello Iscrizioni Via Cesarea n° 14 Genova

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 solo su appuntamento

(da concordare ai n. 0102893108 e 010289311 dalle 12.30 alle 13.30 oppure via e-mail: collocamentomirato.ge@regione.liguria.it)

Servizio Orientamento del Collocamento Mirato

Servizio Orientamento del Collocamento mirato - Via Cesarea, 14 - Genova

Orari: dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30; martedì pomeriggio su appuntamento Tel. 010 2893370



Collocamento Mirato - Chiavari

Sportello Iscrizioni Viale Millo, 13b Tel. 010 2893312 - Fax 010 2893301

Dal lunedì al venerdì 8:15 - 12:30

Solo su appuntamento: martedì 14:30 - 16:00 e giovedì pomeriggio su appuntamento

Servizio orientamento del Collocamento Mirato

Via Assarotti 1U-V 16043 Chiavari Tel. 0185 1898002

Da lunedì a venerdì 8.30-12.30