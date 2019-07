Le lavanderie self service a gettoni a Genova

Si rompe la lavatrice, oppure avete appena traslocato e non avete ancora gli elettrodomestici giusti per fare il bucato?

Non c'è problema: a Genova si trovano alcune comode lavanderie self service, proprio come una volta. Quel che occorre portare con sé è il detersivo, i capi da lavare, e i soldi per pagare. Si attende il proprio turno, e poi via con il lavaggio.

In più spesso ad essere disponibile non è solo la lavatrice, ma anche l'asciugatrice, per un bucato perfetto.

Dove trovare le principali lavatrici self service a Genova:

Corso Martinetti 85R, Genova

Corso Torino 23/R, Genova

Via Barrili 19 R, Genova

Via Bologna 138/R, Genova

Vico Campetto 8, Genova

Via del Campo 21/r, Genova

Via Colombo 42IR, Genova

Via del Commercio 22/R, Genova

Via D'Albertis 12 R, Genova

Via Fereggiano 137/R, Genova

Vico del Fornaro, Genova

Via Guala 1/R, Genova

Via della Libertà 109r, Genova

Via Molassana, Genova

Via dell'Ombra 34/36, Genova

Via Puccini 53 R, Genova

Via di Ravecca 38/R, Genova

Via Redipuglia 5R, Genova

Via delle Vigne 7r, Genova