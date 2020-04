Invasione di cimici: 4 rimedi naturali per allontanarle senza dover uscire a comprare l'insetticida

Infestanti, fastidiose e maleodoranti: sono le cimici, che da qualche settimana sono tornate nelle nostre case, complice il clima di questi giorni a Genova.

Non sono insetti dannosi per l'uomo, ma se entrano in casa possono dare molto fastidio a causa del cattivo odore, e li possiamo trovare a camminare davvero ovunque, dal bucato ai vetri delle finestre.

Le cimici sono di diversi tipi: la più comune è quella verde, ma esistono anche quelle asiatiche o arorate.

Ecco allora 4 rimedi semplici e naturali per allontanarle, senza fare loro alcun male, e senza dover uscire di casa apposta per andare a comprare un insetticida, limitando le uscite al supermercato e rispettando rigorosamente le disposizioni anti coronavirus:

Aglio

In cucina è impossibile non avere dell'aglio, ed è bene sapere che questo è un ottimo alleato per tenere lontane le cimici, fungendo da anti-parassitario. Il suo odore infatti, risulta molto sgradevole per questi insetti. Basterà posizionarlo in alcuni angoli della casa, magari sotto la zanzariera invasa dalle cimici e magari schiacciarlo un pò per ottenere risultati più veloci.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un atro prodotto il cui odore infastidisce le cimici. Oltre a lavare il bucato con questo sapone, è utile spruzzarlo, unito a dell'acqua, lungo i balconi.

Menta

Avere delle piccole piante di menta, oltre a dare un tocco di colore alla casa aiuta a prevenire l'intrusione di cimici. Il suo odore intenso infatti, allontana numerosi insetti.

Decotto di aglio e cipolla

Contro gli insetti e le cimici, un altro rimedio naturale è il decotto di aglio e cipolla. Come prepararlo? Basta prendere dei bulbi di aglio e cipolla. Riempire una pentola con un litro di acqua, e versarci 30 grammi di aglio e 30 di cipolla, lasciando bollire per 15 minuti. L'odore del decotto le farà allontanare immediatamente.