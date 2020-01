Dove sciare in Liguria? Tutte le stazioni sciistiche della nostra regione

Sciare rimanendo relativamente vicini a casa è possibile, grazie alle stazioni sciistiche in Liguria: così, chi non ha tempo per prendersi addirittura la classica "settimana bianca" ma non vuole rinunciare alla gioia e al relax di qualche ora di sport sulla neve, può optare per una delle mete nella nostra regione.

Dal mare alle montagne, la Liguria è davvero incredibile e offre, a poche ore di auto, sia splendide giornate di sole in riviera, sia la magia della neve d'inverno.

Ma dove si trovano gli impianti?

Santo Stefano d'Aveto

Chi vuole fare sport, può optare per Santo Stefano d'Aveto, in provincia di Genova. Con la sua altitutine di 1012 metri sul livello del mare e il suo clima rigido d'inverno, il comune - ubicato in val d'Aveto e vicino alle cime del monte Maggiorasca (1809 metri) e Bue (1775 metri) - d'inverno diventa una florida stazione sciistica. Questa tradizione, nata negli anni '50, ha reso celebre il paese soprattutto in Liguria ma anche nelle vicine aree di Lombardia ed Emilia.

A Santo Stefano d'Aveto ci sono 4 impianti di risalita per un totale di 6,4 km di piste.

Monesi

Un po' più lontano, per chi vive a Genova, c'è Monesi, frazione di Triora, in provincia di Imperia. Monesi, situata a 1376 metri sul livello del mare, si trova alle pendici del monte Saccarello che con i suoi 2201 metri è la montagna più alta della Liguria. Il comune si trova in val Tanaro, e infatti proprio nei pressi del paese nasce il fiume Tanaro.

Anche qui negli anni '50 nacque una stazione sciistica: ad oggi ci sono 2 impianti di risalita per un totale di 9 km di piste. Una delle grandi attrazioni di Monesi sono comunque i fuoripista (oltre allo sci d'alpinismo) che scendono dalle pendici del Saccarello.