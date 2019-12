I grandi concerti del 2020 a Genova: dagli Ex Otago a David Garrett, da Loredana Berté ai Modà

Il 2020 non è ancora arrivato, ma non mancano gli appuntamenti con i grandi concerti già programmati per il nuovo anno a Genova, con vip e gruppi molto conosciuti a livello nazionale e internazionale che calcheranno i palchi di teatri e stadium.

Si va dagli Ex-Otago, orgoglio genovese, a Loredana Bertè con la sua leggendaria storia musicale, dalle rivisitazioni con il violino di David Garrett al mitico Renzo Arbore con l'Orchestra Italiana, e tanto altro.

Ecco l'elenco dei grandi concerti a Genova (articolo in aggiornamento continuo):

5 febbraio: Banco del Mutuo Soccorso

15 febbraio: Ex-Otago

18 marzo: Loredana Bertè

24 marzo - Modà

14 aprile: Raf e Umberto Tozzi

12 maggio: Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana

28 ottobre - David Garrett