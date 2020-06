Le biblioteche aperte in città per studiare e lavorare da remoto a Genova

Ci sono davvero tante biblioteche a Genova in cui poter studiare ma anche lavorare davanti a un pc, nella tranquillità e nella privacy che solo queste strutture sanno garantire.

Nel capoluogo ligure tutte le strutture cittadine sono catalogate sul sito Biblioteche di Genova, eccole qua.

Speciale Covid-19

In questo periodo di coronavirus si sottolinea che sono aperte le biblioteche Benzi, Berio, Bruschi, Cervetto, De Amicis, Gallino, Lercari, Podestà, Saffi e Servitana.

Berio

Indirizzo: Via del Seminario 16, 16121 Genova

tel.: (+39) 010 5576010

fax: 010 5576060

e-mail: berio@comune.genova.it

Lunedì:8:30-13:00

Martedì:8:30-18:30

Mercoledì:8:30-13:00

Giovedì:8:30-18:30

Venerdì:8:30-13:00

Sabato:Chiuso

Domenica:Chiuso

Note orario:

A partire dal 25 maggio e per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria la biblioteca Berio è aperta solo su prenotazione e con servizi limitati per tutelare la salute di cittadini e bibliotecari

Per prenotare

tel. 010-5576046-47 o via email: berioprenotazioni@comune.genova.it

Per informazioni

tel. 010-5576020 o via mail berio@comune.genova.it

Per accedere in Biblioteca occorre rispettare alcune regole dettate dall'emergenza sanitaria in atto e seguire tutte le indicazioni di fruizione dei servizi che vi forniremo. In particolare è obbligatorio l'utilizzo della mascherina

Il materiale restituito dal prestito sarà sottoposto a un periodo quarantena, in base a quanto previsto dalle Linee guida ministeriali per Archivi e Biblioteche.

De Amicis

Indirizzo: Porto Antico Magazzini del Cotone 1° Modulo 2° piano, 16128 Genova

tel.: 010 5579560

fax: 010 5579565

email: deamicis@comune.genova.it

deamiciseventi@comune.genova.it

Orario:

Lunedì:9:00-13:00 Solo su prenotazione

Martedì:9:00-18:00 Solo su prenotazione

Mercoledì:9:00-13:00 Solo su prenotazione

Giovedì:9:00-18:00 Solo su prenotazione

Venerdì:9:00-13:00 Solo su prenotazione

Sabato:Chiuso

Domenica:Chiuso

Note orario:

A partire dal 25 maggio e per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria la biblioteca De Amicis è aperta solo su prenotazione e con servizi limitati per tutelare la salute di cittadini e bibliotecari

Per prenotare e per informazioni

tel. 0105579560 o via email: deaprenotazioni@comune.genova.it

Per accedere in Biblioteca occorre rispettare alcune regole dettate dall'emergenza sanitaria in atto e seguire tutte le indicazioni di fruizione dei servizi che vi forniremo. In particolare è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

Il materiale restituito dal prestito sarà sottoposto a un periodo quarantena, in base a quanto previsto dalle Linee guida ministeriali per Archivi e Biblioteche.

È possibile effettuare alla De Amicis anche la restituzione dei materiali presi in prestito presso le altre Biblioteche Civiche genovesi.

La scadenza dei prestiti effettuati prima della chiusura delle Biblioteche è stata prorogata al 30 giugno.

Benzi

Indirizzo: Piazza Odicini 10, 16158 Genova

tel.: 010 6136498

fax: 010 6121060

email: biblbenzi@comune.genova.it

Orario:

Lunedì:9:00-13:00

Martedì:14:00-18:00

Mercoledì:9:00-13:00

Giovedì:14:00-18:00

Venerdì:9:00-13:00

Sabato:Chiuso

Domenica:Chiuso

Note orario:

A partire dal 15 giugno e fino a nuova comunicazione la biblioteca sarà aperta esclusivamente per le restituzioni e per le operazioni di prestito, previa prenotazione, telefonando al numero 010 6136498 oppure via e-mail scrivendo al seguente indirizzo:biblbenzi@comune.genova.it.

Per accedere alla Biblioteca occorre rispettare alcune regole dettate dall'emergenza sanitaria in atto e seguire tutte le indicazioni di fruizione dei servizi che vi saranno fornite. In particolare è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

Sarà possibile prendere in prestito un massimo di 3 opere.

Il materiale restituito dal prestito sarà posto in quarantena,in base a quanto previsto dalle Linee guida ministeriali per Archivi e Biblioteche.

Sarà possibile effettuare presso la biblioteca anche la restituzione dei materiali presi in prestito presso altre Biblioteche Civiche genovesi, se più distanti dalla propria abitazione. La scadenza dei prestiti effettuati prima della chiusura al pubblico dovuta al lockdown è prorogata al 30 giugno.

Si ricorda che a partire dal 18 maggio u.s. è possibile e consigliato iscriversi da casa. Per richiedere l'iscrizione scrivere all'indirizzo e-mail: iscrizionisbu@comune.genova.it.

Brocchi

Indirizzo: Via Casotti 1, 16167 Genova

tel.: 010 321892

fax: 010 3726441

email: biblbrocchi@comune.genova.it

GLI ORARI AL PUBBLICO SARANNO COMUNICATI AL MOMENTO DELLA RIAPERTURA DEI SERVIZI.

Bruschi Sartori

Indirizzo: Via Bottino 6, 16154 Genova

tel.: 010 0891331/332

fax: 010 0891343

email: biblbruschi@comune.genova.it

Orario:

Lunedì:9:00-12:00

Martedì:9:00-12:00

Mercoledì:9:00-12:00

Giovedì:9:00-12:00

Venerdì:9:00-12:00

Sabato:Chiuso

Domenica:Chiuso

Note orario:

A partire dal 16 giugno e fino a nuova comunicazione la biblioteca sarà aperta esclusivamente per le restituzioni e per le operazioni di prestito, previa prenotazione, telefonando al numero 010 0891331/332 oppure via e-mail scrivendo al seguente indirizzo:biblbruschi@comune.genova.it.

Per accedere alla Biblioteca occorre rispettare alcune regole dettate dall'emergenza sanitaria in atto e seguire tutte le indicazioni di fruizione dei servizi che vi saranno fornite. In particolare è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

Sarà possibile prendere in prestito un massimo di 3 opere.

Il materiale restituito dal prestito sarà posto in quarantena,in base a quanto previsto dalle Linee guida ministeriali per Archivi e Biblioteche.

Sarà possibile effettuare presso la biblioteca anche la restituzione dei materiali presi in prestito presso altre Biblioteche Civiche genovesi, se più distanti dalla propria abitazione. La scadenza dei prestiti effettuati prima della chiusura al pubblico dovuta al lockdown è prorogata al 30 giugno.

Si ricorda che a partire dal 18 maggio u.s. è possibile e consigliato iscriversi da casa. Per richiedere l'iscrizione scrivere all'indirizzo e-mail: iscrizionisbu@comune.genova.it.

Campanella

Indirizzo: Via Struppa 214/a, 16165 Genova

tel.: 010 802184 - 010 8301584

fax: 010 8301584

email: biblcampanella@comune.genova.it

LA BIBLIOTECA E' CHIUSA E GLI ORARI AL PUBBLICO SARANNO COMUNICATI AL MOMENTO DELLA RIAPERTURA DEI SERVIZI.

Cervetto

Indirizzo: Via Germano Jori 60, 16159 Genova

tel.: 010 4695050 - 4694909

fax: 010 4694717

email: cervetto@comune.genova.it

Orario:

Lunedì:9:00-14:00

Martedì:9:00-18:00

Mercoledì:9:00-14:00

Giovedì:9:00-18:00

Venerdì:9:00-14:00

Sabato:Chiuso

Domenica:Chiuso

Note orario:

A partire dal 15 giugno e fino a nuova comunicazione la biblioteca sarà aperta esclusivamente per le restituzioni e per le operazioni di prestito, previa prenotazione, telefonando al numero 010 4695050 oppure via e-mail scrivendo al seguente indirizzo:cervettoprestito@comune.genova.it.

Per accedere alla Biblioteca occorre rispettare alcune regole dettate dall'emergenza sanitaria in atto e seguire tutte le indicazioni di fruizione dei servizi che vi saranno fornite. In particolare è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

Sarà possibile prendere in prestito un massimo di 3 opere.

Il materiale restituito dal prestito sarà posto in quarantena,in base a quanto previsto dalle Linee guida ministeriali per Archivi e Biblioteche.

Sarà possibile effettuare presso la biblioteca anche la restituzione dei materiali presi in prestito presso altre Biblioteche Civiche genovesi, se più distanti dalla propria abitazione. La scadenza dei prestiti effettuati prima della chiusura al pubblico dovuta al lockdown è prorogata al 19 luglio.

Si ricorda che a partire dal 18 maggio u.s. è possibile e consigliato iscriversi da casa. Per richiedere l'iscrizione scrivere all'indirizzo e-mail: iscrizionisbu@comune.genova.it.

Gallino

Indirizzo: Via Prete Nicolò Daste 8 A, 16149 Genova

tel.: 010 6598102

fax: 010 6598125

email: biblgallino@comune.genova.it

Orario:

Lunedì:14:00-18:00

Martedì:9:00-18:00

Mercoledì:14:00-18:00

Giovedì:9:00-18:00

Venerdì:Chiuso

Sabato:Chiuso

Domenica:Chiuso

Note orario:

A partire dal 15 giugno e fino a nuova comunicazione la biblioteca sarà aperta esclusivamente per le restituzioni e per le operazioni di prestito, previa prenotazione, telefonando al numero 010 6598124 oppure via e-mail scrivendo al seguente indirizzo:biblgallino@comune.genova.it

Per accedere alla Biblioteca occorre rispettare alcune regole dettate dall'emergenza sanitaria in atto e seguire tutte le indicazioni di fruizione dei servizi che vi saranno fornite. In particolare è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

Sarà possibile prendere in prestito un massimo di 3 opere.

Il materiale restituito dal prestito sarà posto in quarantena,in base a quanto previsto dalle Linee guida ministeriali per Archivi e Biblioteche.

Sarà possibile effettuare presso la biblioteca anche la restituzione dei materiali presi in prestito presso altre Biblioteche Civiche genovesi, se più distanti dalla propria abitazione. La scadenza dei prestiti effettuati prima della chiusura al pubblico dovuta al lockdown è prorogata al 30 giugno.

Si ricorda che a partire dal 18 maggio u.s. è possibile e consigliato iscriversi da casa. Per richiedere l'iscrizione scrivere all'indirizzo e-mail: iscrizionisbu@comune.genova.it.

Guerrazzi

Indirizzo: Via Nino Cervetto 35, 16152 Genova

tel.: 010 6515071 / 6512027

fax: 010 6515060

email: guerrazzi@comune.genova.it

La BIBLIOTECA E' CHIUSA E GLI ORARI AL PUBBLICO SARANNO COMUNICATI AL MOMENTO DELLA RIAPERTURA DEI SERVIZI.

Lercari

Indirizzo: Via San Fruttuoso 74, 16143 Genova

tel.: 010 505890

fax: 010 5451254

email: lercari@comune.genova.it

Orario:

Lunedì:9:00-14:00

Martedì:9:00-18:00

Mercoledì:9:00-14:00

Giovedì:9:00-18:00

Venerdì:9:00-14:00

Sabato:Chiuso

Domenica:Chiuso

Note orario:

A partire dal 15 giugno e fino a nuova comunicazione la biblioteca sarà aperta esclusivamente per le restituzioni e per le operazioni di prestito, previa prenotazione, telefonando al numero 010 505890 oppure via e-mail scrivendo al seguente indirizzo:lercari@comune.genova.it.

Per accedere alla Biblioteca occorre rispettare alcune regole dettate dall'emergenza sanitaria in atto e seguire tutte le indicazioni di fruizione dei servizi che vi saranno fornite. In particolare è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

Sarà possibile prendere in prestito un massimo di 3 opere.

Il materiale restituito dal prestito sarà posto in quarantena,in base a quanto previsto dalle Linee guida ministeriali per Archivi e Biblioteche.

Sarà possibile effettuare presso la biblioteca anche la restituzione dei materiali presi in prestito presso altre Biblioteche Civiche genovesi, se più distanti dalla propria abitazione. La scadenza dei prestiti effettuati prima della chiusura al pubblico dovuta al lockdown è prorogata al 30 giugno.

Si ricorda che a partire dal 18 maggio u.s. è possibile e consigliato iscriversi da casa. Per richiedere l'iscrizione scrivere all'indirizzo e-mail: iscrizionisbu@comune.genova.it.

Palasciano

Indirizzo: Via Guido Poli 12, 16164 Genova

tel.: 010 5578921

email: biblpalasciano@comune.genova.it

LA BIBLIOTECA E' CHIUSA E GLI ORARI AL PUBBLICO SARANNO COMUNICATI AL MOMENTO DELLA RIAPERTURA DEI SERVIZI.

Piersantelli

Indirizzo: Via Pastorino 8, 16162 Genova

tel.: 010 5579507/508

fax:010 5579526/524

email: biblpiersantelli@comune.genova.it

LA BIBLIOTECA E' CHIUSA E GLI ORARI AL PUBBLICO SARANNO COMUNICATI AL MOMENTO DELLA RIAPERTURA DEI SERVIZI.

Podestà

Indirizzo: Via Alessandro Sacheri 9, 16142 Genova

tel.: 010 826745

email: biblpodesta@comune.genova.it

Orario:

Lunedì:15:00-18:00

Martedì:9:00-12:00

Mercoledì:15:00-18:00

Giovedì:15:00-18:00

Venerdì:15:00-18:00

Sabato:Chiuso

Domenica:Chiuso

Note orario:

A partire dal 16 giugno e fino a nuova comunicazione la biblioteca sarà aperta esclusivamente per le restituzioni e per le operazioni di prestito, previa prenotazione, telefonando al numero 010 826745.

Per accedere alla Biblioteca occorre rispettare alcune regole dettate dall'emergenza sanitaria in atto e seguire tutte le indicazioni di fruizione dei servizi che vi saranno fornite. In particolare è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

Sarà possibile prendere in prestito un massimo di 3 opere.

Il materiale restituito dal prestito sarà posto in quarantena,in base a quanto previsto dalle Linee guida ministeriali per Archivi e Biblioteche.

La scadenza dei prestiti effettuati prima della chiusura al pubblico dovuta al lockdown è prorogata al 30 giugno.

Si ricorda che a partire dal 18 maggio u.s. è possibile e consigliato iscriversi da casa. Per richiedere l'iscrizione scrivere all'indirizzo e-mail: iscrizionisbu@comune.genova.it

Saffi

Indirizzo: Via Sertoli 13 A, 16138 Genova

tel.: 010 5574434

fax: 010 5574435

email: biblsaffi@comune.genova.it

Orario:

Lunedì:14:30-18:30

Martedì:14:30-18:30

Mercoledì:14:30-18:30

Giovedì:14:30-18:30

Venerdì:14:30-18:30

Sabato:Chiuso

Domenica:Chiuso

Note orario:

A partire dal 15 giugno e fino al 30 giugno la biblioteca sarà aperta esclusivamente per le restituzioni, previa prenotazione, telefonando al numero 010 5574434 oppure via e-mail scrivendo al seguente indirizzo: biblsaffi@comune.genova.it

Per accedere alla Biblioteca occorre rispettare alcune regole dettate dall'emergenza sanitaria in atto e seguire tutte le indicazioni di fruizione dei servizi che vi saranno fornite. In particolare è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

Il materiale restituito dal prestito sarà posto in quarantena,in base a quanto previsto dalle Linee guida ministeriali per Archivi e Biblioteche.

Sarà possibile effettuare presso la biblioteca anche la restituzione dei materiali presi in prestito presso altre Biblioteche Civiche genovesi, se più distanti dalla propria abitazione. La scadenza dei prestiti effettuati prima della chiusura al pubblico dovuta al lockdown è prorogata al 30 giugno.

Si ricorda che a partire dal 18 maggio u.s. è possibile e consigliato iscriversi da casa. Per richiedere l'iscrizione scrivere all'indirizzo e-mail: iscrizionisbu@comune.genova.it.

Dal 1 luglio al 31 agosto le Biblioteche della Val Bisagno saranno chiuse al pubblico e inizieranno le operazioni di trasloco in vista della prossima apertura della nuova Biblioteca Saffi in Via Molassana 74-E.

Servitana

Indirizzo: Via Baroni, 16129 Genova

email: bservitana@comune.genova.it

Orario:

Lunedì:Chiuso

Martedì:Chiuso

Mercoledì:9:30-11:45

Giovedì:Chiuso

Venerdì:16:15-18:00

Sabato:Chiuso

Domenica:Chiuso

Note orario:

L'ingresso è consentito ad una persona per volta, munita di mascherina e guanti.

Si prega di prenotare la visita telefonando al nunero: 3281440024 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00 oppure inviare un messaggio sms o whatsapp con nominativo e richiesta.