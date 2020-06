I musei di Genova con sconti studenti

I 20 musei cittadini comunali, statali e privati di Genova offrono ingressi scontati agli studenti.

Con la Card Musei di Genova in particolare l'abbonamento annuale è scontato del 50% e costa solo 25 euro per chi studia.

Da tener conto che, comunque, i musei statali e molti musei civici offrono l'ingresso gratuito ai minori di 18 anni.

Nella versione musei+bus la Card offre anche la libera circolazione sulla rete urbana dei trasporti.

Musei inclusi nella Card

- Musei di Strada Nuova

- Galata Museo del Mare + Sommergibile

- Villa del Principe

- Museo di Palazzo Reale

- Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

- Museo di Storia Naturale Giacomo Doria

- Museo d'Arte Orientale E. Chiossone

- Casa di Colombo e Torri di S. Andrea

- Castello D’Albertis - Museo delle Culture del Mondo

- Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce

- Museo Diocesano

- Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo

- Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti

- Museo del Risorgimento - Istituto Mazziniano

- Museo della Lanterna

- Musei di Nervi - Galleria d'Arte Moderna

- Musei di Nervi - Raccolte Frugone

- Musei di Nervi - Wolfsoniana

- Museo di Archeologia Ligure

- Museo Navale di Pegli



Potranno essere richieste integrazioni in occasione di mostre temporanee.

Tariffe

Come detto, la Card Annuale studenti costa 25 euro, mentre quella normale costa 50 euro.

Ci sono poi altre tariffe: quella di 24 ore costa 12 euro, quella 24 ore + bus 15 euro, quella 48 ore 20 euro, la 48 ore + bus 25 euro.

Sconti anche in altre strutture

Con questa card si ha diritto anche a sconti e agevolazioni presso le seguenti strutture:

MUSEI

- Palazzo Ducale*

- Palazzo della Meridiana

- Museo dei Cappuccini

- Museo della Storia del Genoa

- Castello Mc Kenzie



*Variabile in relazione alla tipologia delle mostre



ATTRAZIONI E SERVIZI TURISTICI

- Acquario di Genova

- Bigo

- Biosfera

- Città dei Bambini e dei Ragazzi

- Genova Walking Tour

- Pesci Genova City Tour

- Trenino Pippo

- Touring Club Palazzo Ducale

- Genova Experience



TEATRI

- Teatro Carlo Felice

- Teatro Nazionale di Genova

- Teatro della Tosse

- Teatro Cargo

- Teatro della Gioventù

- Lunaria teatro

- Teatro Garage

- Teatro Politeama

- Teatro Altrove

- Teatro Rina e Gilberto Govi

- Teatro dell'Ortica

- Teatro Verdi



BOOKSHOP DEI MUSEI

- Musei di Strada Nuova

- Museo di Sant'Agostino

- Castello D’Albertis

- Galleria d'Arte Moderna

- Via del Campo 29r

- Museo di Storia Naturale G. Doria

- Commenda di Prè



PUNTI VENDITA

- Musei del circuito (escluso Museo di Palazzo Reale e Galleria Nazionale di Palazzo Spinola)

- Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT)

- Touring Club di Palazzo Ducale

- Genova Experience



La Card è in vendita anche on line su www.visitgenoa.it