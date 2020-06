Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: dove e come donare in Liguria

Il 14 giugno di ogni anno si celebra il World Blood Donor Day, la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita nel 2004 per opera dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa internazionale, della Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue (FIODS/IFBDO) e della ISBT, International Society of Blood Transfusion.

Donare il sangue, specie in questo periodo, è un gesto di solidarietà prezioso: un'azione semplice e sicura per il donatore, che richiede poco tempo, ma che può salvare la vita di un paziente. È un atto che fa bene non solo agli altri, ma anche a se stessi sia a livello psicologico sia perché il donatore è naturalmente stimolato a condurre stili di vita sani e corretti.

Inoltre, grazie a questo gesto di generosità, il donatore si sottopone, regolarmente e gratuitamente, al controllo del proprio stato di salute poiché il sangue viene ovviamente analizzato, e in caso di anomalie viene fornito immediatamente un riscontro.

Come donare in Liguria

In fondo all'articolo, in allegato, il documento pdf con tutte le unità di raccolta associative afferenti la banca del sangue della Regione Liguria.

Possono candidarsi a diventare donatori tutte le persone dai 18 ai 60 anni. Se si desidera donare per la prima volta dopo i 60 anni, bisogna rivolgersi al medico responsabile della selezione. È possibile continuare a donare fino ai 65 anni e fino ai 70 previa valutazione del proprio stato di salute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi può donare

Alisa, il sistema sanitario regionale della Liguria, informa che l'idoneità alla donazione viene stabilita da un medico mediante un colloquio, una valutazione clinica e una serie di esami di laboratorio a tutela della sicurezza sia del donatore che del ricevente. Le persone in buona salute possono diventare donatori.