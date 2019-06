Giornata Mondiale dell'Ambiente: alla scoperta dei parchi di Genova

Oggi, 5 giugno, è la Giornata Mondiale dell'Ambiente istituita dalle Nazioni Unite: un giorno per riflettere su quello che dovrebbe essere sempre al centro della nostra attenzione, ovvero la lotta all'inquinamento, la tutela del nostro ecosistema, degli animali, e il rispetto dei nostri polmoni verdi.

E, a proposito di polmoni verdi, Genova una città che può vantare un alto numero di giardini, parchi e ville in cui recarsi per prendere una boccata d'aria in mezzo agli alberi e alla vegetazione, per imparare a conoscere meglio e a rispettare la natura.

In quasi ogni quartiere c'è un posto in cui andare per rilassarsi in mezzo al verde e ammirare giardini, prati, fiori, laghetti (come quelli di villa Durazzo Pallavicini), animali (come i daini del parco di Villa Duchessa di Galliera a Voltri) e chi più ne ha più ne metta.

Ecco dunque l'elenco del Comune con parchi, ville e orti botanici in città: