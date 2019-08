Serata piovosa? 5 intramontabili giochi da tavolo da fare con gli amici

Vi è mai capitato di passare una sera tra amici, di voler uscire a prendere un gelato o una pizza e di stare un po' all'aria aperta, magari tra corso Italia, Porto Antico o il centro storico, salvo poi vedervi rovinare i piani dal tipico acquazzone estivo?

Cose che capitano, soprattutto d'estate, stagione un po' "capricciosa", in cui i temporali possono arrivare anche all'improvviso.

E allora, se non si esce più, che si fa? Un ottimo metodo per impiegare il tempo divertendosi tutti insieme in casa, senza per forza mettersi davanti alla tv, è rispolverare i buoni vecchi giochi da tavolo.

Ecco cinque idee per passare una serata in casa un po' "alternativa", in allegria, all'insegna dei passatempi di una volta:

Scarabeo

Uno dei più famosi giochi di parole: la regola è semplicissima, basta formare parole con le letterine a disposizione e "incastrarle" con quelle degli altri giocatori.

Paroliere

Vi ricordate "Ruzzle", quel gioco che tempo fa spopolava sugli smartphone? Ecco, "Ruzzle" è tratto dal "Paroliere", e ha sempre l'obiettivo di trovare quante più parole possibili.

Taboo

Il divertente gioco delle parole vietate: bisogna suggerire ai propri compagni di squadra una parola, senza usare le parole "taboo" indicate sulle carte.

Trivial Pursuit

Il classico gioco di domande di cultura generale: si spazia tra diversi argomenti, e bisogna indovinare le risposte. Attenzione però: se la competizione è alta, si corre il rischio di rovinare amicizie!

Dixit

Illustrazioni molto belle per le carte di un gioco che ha molto a che fare anche con la psicologia: in questo caso bisogna indovinare la carta scelta dal Narratore tramite una semplice frase.