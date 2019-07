Geoportale: la città tradotta in più di 30 mappe

Sapevate che le banche dati geografiche della città di Genova sono consultabili online?

Merito del Geoportale, messo a disposizione dal Comune sul sito ufficiale, tramite il quale è possibile consultare diverse mappe tematiche.

Come si consulta?

Sul sito sono presenti diverse tipologie di mappe: è possibile cercare indirizzi e numeri civici, certo, ma si può fare anche molto di più.

Nella sezine dedicata ai vari tipi di mappe, si possono consultare più di 30 cartine tematiche (alcune però sono ad accesso consentito solamente dalla rete interna): c'è quella relativa alle ultime elezioni con la distribuzione geografica dei voti alle varie forze politiche, quella degli interventi sul territorio (in progettazione, in procedura di gara, in fase realizzativa e ultimati), la mappa delle strade interdette e soggette a restrizioni dopo il crollo del ponte Morandi, quella del catasto, della zonizzazione acustica e così via. E si può anche comporre la propria mappa con MapStore.

Insomma, un interessante modo per "leggere" la città e i suoi quartieri attraverso i dati riportati sulle cartine.

C'è anche il catalogo con l'elenco delle banche dati presenti sul Geoportale. In questo caso, oltre a ricercare per parole chiave, è anche possibile vedere subito quali sono consultabili al pubblico e quali no. Ci sono 25 pagine di mappe: non resta che l'imbarazzo della scelta.

Tra gli altri servizi, c'è anche la consultazione delle pratiche edilizie dal 1995 ad oggi, con anche l'elenco dei progetti dal 1926 al 1941 e la toponomastica con numeri di progetto.