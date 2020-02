San Valentino veg: 4 ristoranti genovesi che propongono un menu vegetariani e vegan

È tempo di pensare a cosa fare la sera di San Valentino insieme alla propria dolce metà: un grande classico è la cena fuori al lume di candela, magari in un locale attrezzato per l'occasione, che metta a disposizione un'atmosfera romantica e una proposta gastronomica ad hoc.

E siccome a San Valentino si celebra l'amore, perché non pensare anche all'amore nei confronti degli animali, optando per un menu senza carne?

Le proposte veg a Genova non mancano, ecco quattro locali che hanno preparato un apposito menu per un San Valentino, vegetariano, vegan o cruelty free, all'insegna di un approccio più etico nei confronti del cibo, senza rinunciare a originalità e gusto.

In Fusion

​Salita della Tosse 7-9r, Genova

Antipasti:

- Tris di cruditè

- Pappardelle di carote con crema di anacardi e capperi

- Ravioli di barbabietola con salsa di noci e champignon ripieni con pesto di pistacchi e salvia

- Panissa al forno con hummos di barbabietola rossa

Primi:

- Vellutata di ceci e porcini

-Curry di zucca con riso venere e croccanti di mandorle

Secondi:

- Crepes zucca, porri, radicchio e noci

- Frolla salata al cacao con crema di legumi e broccoletti saltati allo zenzero

Dolci:

- Sacher crudista con crema d mango

- Cremino caramel salato

-Tris di cioccolatini raw (peperoncino, zenzero e cannella)

Soul Kitchen

Piazza dell'Agnello 41 r

Antipasti:

- Cipolla fondente, riduzione di aceto balsamico, croccante alla polenta

- Trilogia di finocchi

- Carote colorate, yogurt di anacardi e croccante al cumino

Primi:

- Testaroli al pesto

- Ravioli di ricotta di canapa, carciofi e zeste di arancia candita

- Canederli raw al cavolo nero

Secondi:

- Torta di zucca e toma con brisée di farina di castagne, broccoletti

- Arrosto di sedano rapa, salsa di funghi porcini, crema di ceci, cavoletti di Bruxelles

- Involtini di verza viola con verdure e avocado, salsa alla curcuma

Dolci:

- Chocolate decadence

- Pera allo zafferano, terra di caffè e nocciola, crema al cardamomo

- Sacher crudista

- Sacripantina

- Crostatina alle fragole

Una Ginestra

via del Commercio 3d/r

- Zuppa saltata con chicchini di riso

- Involtino fritto

- Bastoncini di zucca caramellata

- Riso all'orientale

- Ravioli al vapore

- Spiedini con bocconcini di seitan fritto

- Insalata mista con agrumi

- Torta al cioccolato

Muà Lounge Restaurant

via di San Sebastiano 13

Antipasti:

- Tartare di verdure con crema di avocado

- Spiedini variegati di polpette di miglio e mayo in rosso

- Crostino con Cashewttina al tartufo

Primi:

Risotto alla rapa rossa con salsa di pistacchi e granella

Secondi:

Involtini di carasau con crema di ceci, spinaci e noci con purè di patate e zucca

Dolce:

Cuore di sfoglia con crema di chantilly ai frutti rossi

Per chi invece vuole preparare la cena al proprio partner ma arriva tardi dal lavoro, si possono anche ordinare dolci e torte da Shangri-La o prendere del cibo già pronto dalla gastronomia JaaNu. Per chi va matto per i formaggi, poi, perché non comprare delle alternative vegetali al formaggio dal CashewFicio? Per dare quel tocco in più alle proprie ricette per la cena più sdolcinata dell'anno.