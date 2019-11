Guida Michelin 2020, tutti i ristoranti stellati in Liguria

La Guida Michelin è da sempre considerata l'eccellenza in campo enogastronomico: se volete mangiare bene, cercate un ristorante stellato e non rimarrete delusi.

E proprio in questo periodo esce la 65esima edizione della guida, che premia i migliori ristoranti di tutta Italia, selezionati in base a location, servizio, qualità, ricerca, sperimentazione e originalità delle proposte.

Anche la Liguria è entrata nella guida, con 6 ristoranti che hanno ottenuto una stella Michelin. Nel capoluogo, in particolare, spicca "The Cook", in vico Falamonica 9/r (all'interno del ristorante Cavo), gestito dallo chef Ivano Ricchebono, in una location scenografica, antica e affrescata.

Ecco gli stellati 2020:

Sarri (Imperia)

Specialità pesce e frutti di mare

Claudio (Bergeggi)

Specialità pesce e frutti di mare

Mauro Ricciardi alla Locanda dell'Angelo (Ameglia)

Specialità cucina moderna

Paolo e Barbara (Sanremo)

Specialità cucina creativa

Il Vescovado (Noli)

Specialità cucina moderna

The Cook (Genova)

Specialità cucina moderna