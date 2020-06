Gelaterie d'Italia 2020: i migliori locali di Genova per Gambero Rosso

È arrivata alla quarta edizione, la guida "Gelaterie d'Italia" di Gambero Rosso, portale italiano leader nel settore della critica gastronomica.

E dunque cosa c'è di meglio di un bel gelato per rasserenare gli animi almeno qualche minuto, in questa stagione estiva partita non senza difficoltà, un po' per il meteo e un po' per le misure di sicurezza per combattere il Covid-19?

Quest'anno, per l'edizione 2020, non mancano le new entry come la gelateria Gelatina di Genova che vince il premio nazionale come miglior gelatiere emergente. Il riconoscimento è andato a Martina Francesconi, per il suo «approccio illuminato», con cui ha coniugato gusto, arte e design, in un luogo in cui si può anche leggere e partecipare a mostre o eventi.

E poi ci sono gli altri riconoscimenti, tra cui i prestigiosi "Tre Coni": a ottenerli, nella nostra regione, la Cremeria Spinola di Chiavari, e poi la gelateria Profumo di Genova, due garanzie per gli amanti dei gelati entrambe in provincia di Genova.

Ma non finisce qui, perché la guida è ricca di suggerimenti sulle migliori gelaterie d'Italia, con un elenco di 400 indirizzi dedicati all'universo della gelateria italiana di qualità in cui non mancano altri esercizi genovesi, tra cui ad esempio la famosa Cremeria Buonafede.