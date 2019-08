Forbes: «8 posti in cui mangiare da non perdere in Liguria (con relative specialità)»

Liguria terra di mare, di paesaggi straordinari, ma anche di buon cibo: a confermarlo è la rivista statunitense Forbes, con un articolo di Catherine Sabino che ripercorre la riviera della nostra regione alla ricerca delle specialità più amate dai cittadini e dai turisti stranieri.

Insomma, la Liguria è da rivalutare anche per quanto riguarda la gastronomia: spesso chi arriva dall'estero conosce la carbonara e l'Amatriciana, la pizza e l'insalata Caprese, insomma le specialità più tipiche soprattutto dell'Italia centrale e meridionale, famose in tutto il mondo. Vale dunque la pena, per Forbes, fare un viaggio anche in Liguria per scoprire i migliori piatti da assaggiare.

Le tappe culinarie di Forbes

Ecco le proposte della rivista che ha abbinato a ogni tappa un determinato cibo:

Alassio: baci di Alassio.

Genova: minestrone genovese, pandolce, torte salate, panissa fritta, focaccia, panera.

Monterosso/Cinque Terre: cappon magro, spaghetti con acciughe, fritto di pesce.

Portovenere/Golfo della Spezia: muscoli ripieni, muscoli ripieni, spaghetti alla marinara, mesciua, barbotte, testaroli, scoglietti di Portovenere.

Rapallo: cubeletti.

Recco: focaccia di Recco.

Sanremo: sardenaira

Sori: trofie con pesto, patate e fagiolini.