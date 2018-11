Feste di Natale 2018 a Genova: dove andare e cosa fare

Dall'accensione dell'albero ai mercatini, passando per Confeugo, Sfiaccolata, e tanto altro: quest'anno non ci si può proprio annoiare nel periodo delle feste di Natale a Genova.

Vediamo insieme quali sono gli eventi più gettonati:

Mercatini e Fiere di Natale

Ce n'è davvero per tutti i gusti: dal Mercatale di piazza De Ferrari al celebre Mercatino di San Nicola, passando per la Fiera del Libro, Natalidea e tanto altro ancora.

Accensione degli Alberi di Natale e delle luminarie

Le feste iniziano il 23 novembre con l'accensione delle luci in centro città, accompagnata da musica (dalle 17 in piazza Fontane Marose, Largo Lanfranco, piazza Giorgio Labò e nel porticato del Carlo Felice). Il 24, in via Luccoli, "Luccoli in Fiore Winter Edition".

Per quanto riguarda gli alberi, quest'anno, il 7 dicembre, lo spettacolo non sarà solo in piazza De Ferrari, perché un altro abete verrà collocato anche a Certosa, in segno di vicinanza alla popolazione colpita dalla tragedia del crollo del Morandi.

Altri 8 alberi verranno collocati nelle principali piazze dei Municipi.

Confeugo

Torna sabato 22 dicembre la magia di questa tradizione tutta genovese, con l'accensione del ceppo di alloro, cortei e manifestazioni correlate.

Ruota Panoramica al Porto Antico

Le feste di Natale sono ancora più speciali grazie al ritorno della Ruota Panoramica al Porto Antico, che garantirà una vista speciale della città anche quest'anno.

Presepi

Davvero tanti, come di consueto, i presepi che si potranno visitare fino a febbraio a Genova e dintorni, tra allestimenti di presepi storico-artistici di eccellenza nazionale, antichi e moderni, meccanici e viventi.

Sport & attività outdoor

Natale è anche sport e originalità: la "Sfiaccolata", sabato 15 dicembre, trasforma le strade della città in piste da scivolo percorribili con mezzi a due ruote e senza motore. Il 23 dicembre, invece, al Porto Antico torna la Camminata dei Babbi Natale per il Gaslini.