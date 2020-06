Sale per feste dei bambini a Genova

Come organizzare il compleanno di un bambino? È innanzitutto importante pensare alla location adatta al numero di invitati e alle attività che verranno svolte.

Quanti amichetti (e relativi genitori) ci saranno? Ci saranno giochi e animazione? Spesso il salotto di casa non basta (specie con le regole per il distanziamento) e dunque è bene pensare a una sala da affittare e da trasformare per un giorno nel "regno" dei piccoli festeggiati.

A chi chiedere

Ma a chi chiedere per trovare una sala disponibile nel proprio quartiere?

In generale quasi tutte le strutture che ospitano associazioni, chiese o opere parrocchiali, e che hanno saloni ampi a disposizione, li affittano per i compleanni. E dunque il consiglio è di rivolgersi a chiese, opere parrocchiali, associazioni, bocciofile e tennis club del territorio.

E poi, ovviamente, a tutte le ludoteche che hanno spazi o che in ogni caso sapranno sicuramente dare qualche buon consiglio.

Sale a disposizione

Ecco alcune tra le sale a disposizione a Genova:

