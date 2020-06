Come scegliere o cambiare il medico di base a Genova

Ci sono alcuni casi in cui - specie dopo un trasferimento - occorre trovare un nuovo medico di base. Oppure, per qualsiasi motivo, ci può essere la volontà di cambiare il proprio e cercarne uno nuovo.

Ma come fare?

Trovare il proprio medico o pediatra

A Genova tutte le informazioni utili si possono trovare sul sito di Asl 3 Genovese. Attraverso il servizio regionale web di ricerca dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta è possibile ricercare, per zona e in ordine alfabetico, gli indirizzi, i numeri di telefono e gli orari di apertura degli studi dei medici attualmente convenzionati con Asl.

Digitando il comune in cui si vive, è possibile visualizzare l'elenco dei medici presenti sul territorio, gli orari, gli studi, e capire chi ha posto per nuovi pazienti e chi no.

Scelta del medico di famiglia

Asl 3 informa che ciascun cittadino residente sceglie direttamente il proprio medico di famiglia fra coloro che esercitano nella zona di residenza e che compaiono negli appositi elenchi dei professionisti titolari di convenzione. Può essere scelto qualunque medico iscritto nell'elenco che non abbia superato il massimale di pazienti in carico. Sono previste, per casi particolari, deroghe a tali massimali.

Se il medico di famiglia o pediatra di libera scelta esercita presso un altro distretto nel Comune di residenza e ha posto, è possibile effettuarne la nomina presso lo sportello di anagrafe sanitaria presentando il modulo per la domanda di “scelta del medico di medicina generale – pediatra di libera scelta in deroga alla normativa generale”. La scelta è vincolata al parere favorevole espresso dal Comitato Aziendale; in attesa del parere al cittadino verrà attribuito il nuovo medico in via temporanea per tre mesi, rinnovabili sino a che il Comitato Aziendale non si sia espresso.

Chi non è residente può scegliere il proprio medico di famiglia per un tempo determinato, da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno, rinnovabili a richiesta (vedi - Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale - temporanea).

La scelta va effettuata presso gli sportelli distrettuali dell’Anagrafe sanitaria del proprio Distretto.

Per conoscere l'elenco di tutti i Medici di famiglia è possibile consultare i nominativi presenti nell'Anagrafe Sanitaria Web Regionale.

Revoca del medico di famiglia

Il rapporto tra medico e assistito è fondato sulla fiducia. Pertanto, ogni qualvolta venga meno tale rapporto, l'assistito può "revocare" la sua scelta e rivolgersi ad un altro medico, senza bisogno di addurre particolari motivazioni.

D'altra parte, anche il medico può “ricusare” il proprio paziente, interrompendo l'assistenza in caso di turbative del legame di fiducia con il paziente. Ciò può avvenire a condizione che nella zona siano disponibili altri medici. Qualora i medici della zona avessero già raggiunto il proprio massimale individuale, la ricusazione da parte del medico di famiglia non può avvenire.

Domanda di scelta e revoca

La revoca, così come la scelta, va effettuata presso gli sportelli distrettuali dell'Anagrafe sanitaria del proprio Distretto.

È possibile trasmettere la richiesta, secondo la modulistica disponibile nella colonna Documenti, di scelta o revoca del Medico di famiglia anche da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo@pec.asl3.liguria.it. Seguirà da parte del Distretto competente l'invio del libretto sanitario a domicilio dell'assistito.

La domanda di scelta/revoca del medico di medico di famiglia deve essere corredata di copia di documento di identità in corso di validità e di copia del codice fiscale del richiedente la scelta/revoca