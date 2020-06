Corsi pre-parto: dove farli in città

Aspettare un figlio è un momento magico e indimenticabile per qualsiasi genitore, in cui la grande emozione può fare a gara anche con l'ansia. E per prepararsi al grande momento, è indispensabile frequentare il corso pre-parto giusto.

I corsi pre-parto, o di accompagnamento alla nascita, sono tenuti da personale preparato e hanno la funzione di promuovere l'ambientamento della donna nella struttura e una corretta informazione su segni e sintomi d'allarme, ricovero e travaglio, ed eventuale ginnastica perineale.

Ecco a Genova a chi possono rivolgersi le mamme in dolce attesa.

Ospedale San Martino

Il corso, tenuto da personale ostetrico, si svolge dalla 32esima settimana di gestazione.

È articolato in sei incontri della durata di 2 ore, a cadenza settimanale, che si svolgono nella palestra ubicata al Padiglione 2 - fondi.

Per prenotarsi (dal quinto mese di gestazione) è sufficiente chiamare il numero 010.5555223 dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Per qualsiasi informazione, è inoltre possibile contattare il numero 366 9361241, tutti i giorni, dalle ore 12.00 alle ore 14.00.

A causa dell'emergenza Covid è anche possibile frequentare un corso online.

Ospedale Galliera

In Ospedale il corso è condotto da una equipe di operatori che si alternano negli incontri. Il corso si tiene nel terzo trimestre di gravidanza, a partire dalla 32° settimana di gravidanza. L'inizio è previsto ogni ultimo martedì del mese. L'intero ciclo di incontri ha durata di circa cinque settimane.

L'incontro inaugurale è sempre l'ultimo martedi del mese rispetto al mese in cui poi si effettuerà il corso, alle ore 10:30 presso il Padiglione C, Aula magna 1° piano.

Informazioni: S.C. Ginecologia e Ostetricia - E.O. Ospedali Galliera

tel. 010 5634944 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

A causa dell'emergenza Covid è anche possibile frequentare un corso online.

Ospedale Evangelico

Il corso può essere teorico o pratico.

Teorico: quattro incontri per la coppia che si svolgono presso la Sala adibita ai corsi situata al 4° piano dell'Ospedale di fronte ambulatorio dermatologia.

Pratico: sette appuntamenti con l'Ostetrica presso la Sala adibita ai corsi situata al 4° piano dell'Ospedale di fronte ambulatorio dermatologia.

Gli incontri pratici hanno la durata di circa novanta minuti, si svolgono presso la palestra al terzo piano e si sviluppano nell'arco di sette settimane coordinati da un'Ostetrica dell'Ospedale.

L'iscrizione si può effettuare recandosi personalmente dal lunedì al venerdì presso il reparto di Ostetricia dalle ore 12.30 alle ore 14.00 oppure telefonando al numero 010.5522.9811 - 010.5522.9018.

Asl 3

Alle donne e alle coppie che aspettano un bambino i consultori di Asl 3 Genovese offrono nelle sedi distribuite sul territorio:

incontri di accompagnamento al parto incentrati su: fisiologia della gravidanza e del parto, ascolto del proprio corpo, preparazione al travaglio, esercizi di movimento corporeo, respirazione e rilassamento;

incontri dedicati alle donne e alle coppie sugli aspetti psicologici della gravidanza, del parto e transizione alla genitorialità;

sostegno all'allattamento;

incontri del dopo nascita, fin dai primi giorni di vita, per un sostegno nei problemi che si incontrano nella crescita del bambino (modificazione ritmi di vita, sonno, alimentazione) e la condivisione dell’esperienza genitoriale; sostegno psicologico;

incontri di massaggio al neonato per imparare la tecnica del massaggio, favorire la comunicazione e la relazione fra genitori e bambini, aiutare il bimbo a rilassarsi;

sostegno psicologico e sociale nei casi di maternità fragile.

Modalità di accesso

Per accedere ai corsi nascita e ai servizi del dopo-nascita occorre rivolgersi: Centro Unico Nascita Tel 010 849 6084 (segreteria telefonica h. 24) - Mail percorsonascita@asl3.liguria.it

Ospedale Gaslini

Il percorso nascita è l’insieme di tutte le prestazioni offerte dall’Istituto Gaslini per promuovere la salute della donna e del bambino e per fornire adeguata assistenzain gravidanza, all’atto del travaglio e del parto e, successivamente, durante il puerperio e l’allattamento. All'ospedale Gaslini è possibile effettuare visite ostetriche, ecografie, esami di laboratorio, indagini prenatali, corsi di accompagnamento alla nascita, e altro.

Via Gerolamo Gaslini, 5 - Telefono: 010-56361

Le Maree - Casa Maternità

Le coppie partecipano ad 8 incontri serali (orario 20-22) durante l'ultimo trimestre di gravidanza ottenendo tutte le informazioni, l'appoggio e gli strumenti per accogliere insieme il bambino in serenità, è uno stupendo momento di confronto e di condivisione. Particolare attenzione è rivolta al padre, al quale vengono offerti strumenti concreti di partecipazione attiva nel percorso della nascita e del puerperio.

Ogni corso è personalizzato in base alle esigenze del gruppo, gli incontri sono organizzati in una parte più informativa/teorica ed una parte corporea.

Cooperativa Sociale Le Maree, corso Torino 9/2, Genova.