Centro di accoglienza per senza fissa dimora a Genova

Le persone senzatetto, senza casa o senza fissa dimora, sono persone che per lungo tempo non hanno un luogo fisso di residenza. Spesso vivono in povertà estrema, in una condizione di disagio legato prima di tutto alla mancanza di una casa come luogo intimo e di rifugio.

Secondo la classificazione Ethos elaborata dall'Osservatorio Europeo sull'Homelessness, nella definizione entrano tutte le persone che vivono in spazi pubblici, vivono in un dormitorio notturno e/o sono costretti a trascorrere molte ore della giornata in uno spazio pubblico, vivono in ostelli per persone senza casa o sistemazioni alloggiative temporanee, o vivono in alloggi per interventi di supporto sociale specifici.

Anche a Genova ci sono molte persone che vivono in questa situazione, e in città ci sono diversi centri di accoglienza a cui si possono rivolgere per ottenere un letto o un pasto caldo.

Eccone alcuni: