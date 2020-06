Come trovare una babysitter a Genova

Capita di dover uscire e lasciare i bambini a casa, specie ai tempi del coronavirus in cui le scuole sono chiuse, i centri estivi si stanno organizzando, ma i genitori continuano a lavorare.

Ma come e dove trovare, a Genova, un babysitter disponibile?

Ecco alcuni suggerimenti.

Passaparola

Ancora oggi uno dei metodi più diffusi è il passaparola: chiedere agli amici genitori è un ottimo metodo per essere in grado di scegliere e contattare babysitter disponibili, consigliati da chi li ha già fatti lavorare. Si può provare a chiedere anche nei negozi di articoli per bambini, spesso in contatto con babysitter che lasciano anche i propri biglietti da visita accanto alla cassa.

Facebook

Su Facebook esistono diversi gruppi dedicati alla ricerca di babysitter a Genova: solo per citarne alcuni, Babysitter@Genova è nato da un'idea di genitori genovesi che avevano avuto difficoltà a trovare nel loro quartiere, e Sos Family estende la ricerca, sempre su Genova, a babysitter, aiuto compiti, aiuto pulizie, dog sitter, badanti, e altro. Anche Cerco/offro lavoro a Genova contiene diverse richieste di e per babysitter.

Babysits

Babysits è un portale nato per rendere l'assistenza all'infanzia in modo trasparente e affidabile, e che conta più di 19mila babysitter attivi. Basta registrarsi e cercare disponibilità nella propria città, ci sono anche filtri per scegliere in base agli anni di esperienza e alle competenze, recensioni e referenze utili. Il portale è gratuito per babysitter. A Genova si contano 280 babysitter attivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Toptata

Anche Toptata è un portale per la ricerca di babysitter (e anche per cercare famiglie che hanno bisogno) sul proprio territorio. Anche qui, diversi filtri da poter impostare a seconda dell'offerta che si sta cercando. A Genova si contano 2034 risultati.