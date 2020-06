Assegno familiare: tutti i requisiti per ottenerlo

Il Comune di Genova riconosce un assegno per i nuclei con tre figli minori. Vediamo come ottenerlo, chi può fare domanda, e cosa occorre fare.

Di cosa si tratta

È un assegno per l’anno 2020 dell’importo massimo di € 145,14 al mese per 13 mensilità (importo max annuo € 1886,82) a favore di nuclei familiari in cui siano presenti almeno 3 figli minori, di età inferiore a 18 anni.

L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice Istat.

Chi può richiederlo

Può essere chiesto una volta all’anno da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario o appartenente a paesi terzi in qualità di cittadino:

titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti

titolare della protezione sussidiaria

cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari

titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014

che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti

apolide, i suoi familiari e superstiti

che abbia almeno 3 minori (figli suoi, del coniuge o adottivi) nella propria famiglia anagrafica ed effettivamente conviventi.

I requisiti sono:

Certificazione Isee non non superiore a € 8.788,99

Nucleo familiare in cui siano presenti almeno 3 figli minori

Come presentare la domanda?

La domanda va presentata su apposito modulo e corredata dei documenti richiesti, deve essere presentata ad uno dei CAF convenzionati.

La modulistica in forma cartacea è reperibile presso le sedi dei Servizi Demografici di Corso Torino e dei Municipi e presso lo Sportello del Cittadino di Palazzo Ducale e dei Municipi.

Documenti da allegare alla domanda:

1- Fotocopia attestazione Isee

2- Fotocopia carta identità

3- Fotocopia carta soggiorno o fotocopia richiesta carta soggiorno (per extracomunitari)

4- Eventuale fotocopia attestazione rifugiato politico/protezione sussidiaria

5- Eventuale fotocopia della sentenza di divorzio o omologa di separazione

Tutte le info e i moduli sul sito del Comune di Genova