Halloween 2018: cosa fare e dove andare a Genova e provincia

È tempo di dolcetti e scherzetti, con le feste di Halloween imminenti, e non mancano gli eventi in città e in provincia per accontentare i gusti di tutta la cittadinanza. Feste per bambini, musica per adulti, party mascherati per grandi e piccini, insomma ce n'è proprio per tutti i gusti per celebrare la famosa "notte delle streghe".

Andiamo dunque a vedere gli eventi più gettonati di questa tradizionale festa (consulta l'agenda completa di Halloween di GenovaToday).

L'articolo è in costante aggiornamento.

Halloween 2018: cosa fare e dove andare

4 novembre - I Fantasmi della Lanterna e del Mare

Percorso animato tra leggenda, storia e fantasia nel parco di uno tra i fari più alti del mondo.

31 ottobre - 4 novembre - Monster Festival

Il centro storico (e non solo) si trasforma in un labirinto magico con sfilate in maschera, disco, eventi dedicati per le strade e all'Acquario, e tanto altro.

31 ottobre - 4 novembre - Halloween sott'acqua

Il Mille Bolle Diving center organizza una serie di attività legate a Halloween per sub, tra caccia al tesoro, posa della zucca sott'acqua, e molto altro.

31 ottobre - Ghost Tour

Torna l'attesissima camminata "spettrale" nel centro storico di Genova: nei caruggi e nelle piazzette, rappresentazioni, storie e leggende.

31 ottobre - Ghostland al Carlo Felice

Festa in maschera, musica, drink e tanto divertimento per l'evento di Magic Games Party in centro.

31 ottobre - Halloween a Recco

Streghe, musica, "dolcetto o scherzetto" nei negozi del paese, e tante sorprese per i più piccoli per la festa in piazza Nicoloso.

31 ottobre - Halloween a Rossiglione

Giochi, musica e gastronomia per una giornata che unisce eventi per grandi e piccini, tra "dolcetto o scherzetto", sagra, e rock.

27 - 31 ottobre - Halloween a Sestri Ponente

Truccabimbi, palloncini modellabili a tema, dolcetto o scherzetto, streghe e mostri ovunque, panini "mostruosi" e tanto altro all'Happy Days di Sestri.