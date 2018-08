Ferragosto in città (e non solo): cosa fare e dove andare

A Ferragosto si sa, non tutti possono o vogliono andare via: vuoi per i prezzi che tradizionalmente aumentano, vuoi per il grande afflusso di turisti che rende qualsiasi spostamento una vera e propria odissea, molti cittadini scelgono di rimanere a Genova.

E allora cosa fare mercoledì 15 agosto, per non rimanere chiusi in casa? In città (e provincia) sono stati studiati numerosi eventi adatti a tutti, vediamo i più gettonati.

Per chi vuole aspettare il 15 in allegria, tra musica e disco, la sera del 14 agosto al Goa Beach c'è il party "Capodanno d'Agosto".

Sempre per chi vuole iniziare a festeggiare qualche giorno prima, dal 5 al 15 agosto (con clou il giorno di Ferragosto) c'è la Festa di Nostra Signora delle Grazie a Sori. Dal 13 al 15 agosto ci sono le celebrazioni del Ferragosto Melese, tra tradizione e gastronomia, a Mele. Dal 14 al 16, si festeggia il Ferragosto con la Festa di San Rocco a Moneglia. A Rossiglione, dall'11 al 16, c'è la Festa dell'Unità tra gastronomia, cultura e musica.

Dll'11 al 15, a Rapallo, c'è la festa di Nostra Signora dell'Assunta: il clou è proprio a Ferragosto con sparate di mortaletti e fuochi d'artificio.

Per quanto riguarda gli eventi organizzati solo per la giornata del 15, da segnalare a Pegli, a Villa Durazzo Pallavicini, il Ferragosto tra apertura all'alba, colazione, eventi per bambini e giochi d'acqua. E al Rifugio Pratorotondo, sulle alture di Cogoleto, c'è il Ferragosto nel Parco del Beigua, con iniziative per bambini ed escursioni fino a Varazze per i fuochi d'artificio. Nel Parco di Portofino, invece, l'originale trekking con gli asini al tramonto.

Per chi ama la cultura, ecco l'elenco dei musei aperti a Genova a Ferragosto.